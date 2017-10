En Cambiemos apuestan a votar el desafuero de De Vido antes del 10 de diciembre

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli (PRO), confió que el juez Luis Rodríguez “en esta oportunidad va a pedir el desafuero” de Julio De Vido a raíz de la causa por presuntos sobreprecios pagados en relación a Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) y consideró que el Parlamento debe actuar con “premura”.

“Sería hasta sospechoso ante una orden tan concreta de la Cámara que el juez no pidiera la medida”, advirtió Tonelli y dijo tener “la impresión” de que “en esta oportunidad el juez ya no tiene margen de maniobra y va a tener que pedir el desafuero, salvo que se excuse o una cosa por el estilo, estimo que lo que va a ocurrir es que efectivamente va a pedir el desafuero”.

Tonelli también dijo estar seguro que ante el inminente ingreso del pedido sobre el ex ministro kirchnerista “muchos diputados que antes se pronunciaron en contra del desafuero porque no había un pedido del juez, ahora no tendrán problema para aprobarlo” y la medida podrá concretarse antes de la renovación de la Cámara el 10 de diciembre.

En declaraciones a periodistas acreditados en la Cámara Baja, el legislador adelantó que apenas ingrese el pedido de Rodríguez se seguirán “los pasos reglamentarios que es convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales de inmediato” para sacar dictamen y luego pasar el despacho para que en el recinto “el pleno de la Cámara resuelva”.

El otro intento de exlcuir a De Vido

Tonelli explicó que a diferencia de lo que ocurrió cuando fracasó en el recinto la aprobación de un proyecto para excluir al ex ministro, “ahora no es por iniciativa de un diputado o de diputados, sino que es a pedido de un juez y luego de que la cámara de Apelaciones resolviera instruir al juez” lo cual, afirmó, “le da al pedido un valor y una característica que no tuvo la vez pasada y que sin duda lo hace más importante”.

El legislador, que es uno de los referentes del PRO en la Cámara baja, destacó que hay que actuar con premura en situaciones como la que se presenta porque “es un tema de mucha importancia, de mucha trascendencia, que no puede estar dando vueltas sin una definición en beneficio del diputado De Vido, en beneficio de la causa y en beneficio de la opinión pública”, argumentó.

Preguntado sobre si cree que el pronunciamiento de la Cámara está influenciado por el clima preelectoral, Tonelli desechó la suspicacia y señaló que “la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales y de la Cámara está claro que van a ser después de las elecciones” legislativas del próximo domingo.

Además, el diputado no dudó de que los votos en el recinto “van a cambiar” respecto de la vez anterior porque si el juez pide el desafuero eso “le va a dar al pedido un respaldo muy importante que seguramente hará que muchos diputados que en la anterior oportunidad tuvieron dudas o les pareció que no estaban dadas las condiciones para desaforar el diputado De Vido ahora voten a favor”.

Por eso, Tonelli reiteró que no cree que “haga falta” esperar al 10 de diciembre porque antes de esa fecha “vamos a tener el número para efectivamente resolver el desafuero” de De Vido y, entonces, el ministro quedará sin la defensa constitucional frente a las acciones que disponga la justicia.