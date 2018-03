En Boca auspician un operativo "blanqueo"

n Ante este diario Daniel Angelici sostuvo que rechazó el ofrecimiento de ir como vicepresidente en una lista para el Colegio de Abogados porteño, para las próximas elecciones del 26 de abril: "Me lo ofrecieron y dije que no hacía falta, vuelvo a decir lo mismo". Sin embargo, en Boca se da por seguro que su presidente sumará un nuevo cargo en su haber, ostentando no sólo en la Bombonera sino también como secretario general de la AFA. Ninguno de los dos le permite justificar su trato con jueces y fiscales.

"Le aconsejaron que adopte un rol institucional para que su dialogo con el ámbito judicial no sea como el presidente de un club de fútbol ", relató una fuente xeneize. Claro está, es obvio, todo para evitar más sospechas públicas de Elisa Carrió, su archienemiga en Cambiemos.

Es más, cerca del amigo presidencial confiaron que a su regreso de sus vacaciones en Londres, "El Tano" hablará "personalmente" con Jorge Rizzo, que es quien lo tentó y que encabeza la boleta de Gente de Derecho para buscar su cuarto mandato en el Colegio. Después de la última embestida de la líder de la Coalición Cívica todo podría cambiar. Para "blanquear" sus contactos con la Justicia, que aduce que son amistades, y dejar de dar explicaciones, al menos a la (supuesta) aliada oficialista.