En 24 horas podría definirse la extradición de Jones Huala

El referente mapuche Facundo Jones Huala se consideró ayer un "preso político" al exponer en Bariloche en el inicio del juicio por su extradición a Chile, que se definirá en las próximas 24 o 48 horas.

"Este no es un juicio de extradición, sino un procedimiento político. Soy un prisionero político, tanto para Argentina como para Chile", sostuvo el dirigente de la comunidad mapuche. En el vecino país, se acusa a Jones Huala de haber participado en un incendio ocurrido en Pisu Pisué en 2013, de la tenencia ilegal de armas caseras y el ingreso irregular a su territorio. Al declarar, admitió haber integrado "en algún momento" el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). "En estas situaciones de conflicto político-territoriales desarrollé actos de autodefensa y también estuve involucrado en algunas acciones de sabotaje, no el que se me indica en este caso específico", señaló Jones Huala ante el juez federal Gustavo Villanueva. "No me importa morir por mi gente o seguir preso como hasta ahora", agregó.