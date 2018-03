En 10 días Macri le ofrecerá una propuesta de pago a los fondos buitre

En la semana del 25 de enero el Gobierno presentará una propuesta de pago a los "fondos buitre", informó anoche el Ministerio de Hacienda y Finanzas. A través de un comunicado, la cartera encabezada por Alfonso Prat-Gay señaló que el secretario de Finanzas, Luis Caputo, participó de una primera reunión de mediación con los holdouts, convocada por el mediador Daniel Pollack. "Como conclusión de esta primera reunión, el gobierno argentino se comprometió a elevar una propuesta de solución a la disputa judicial en la semana del 25 de enero, esperando que al mismo tiempo ellos presenten su propia propuesta de negociación", indicó la información oficial.



Dicha propuesta será presentada en el juzgado de Nueva York, donde lleva la causa de la deuda argentina el juez Thomas Griesa. Ayer, en conferencia de prensa, Prat-Gay reclamó el inicio de "negociaciones serias" y sobre la base del "sentido común". "No esperen que a la salida de esta reunión (entre Caputo y Pollack) esté arreglado el pleito, ni una propuesta concreta. Primero queremos entender la postura de quienes tienen los fallos favorables", advirtió temprano el ministro.



El encuentro con el mediador se prolongó durante cuatro horas, y a la salida del edificio, Pollack se limitó a indicarle a los periodistas que montaron guardia que "no es probable" que hubiese una nueva reunión en las próximas horas.



No obstante bajarle la expectativa al primer acercamiento entre la nueva gestión y los buitres, frente a Pollack el gobierno de Mauricio Macri quiere cerrar el capítulo de la disputa con los holdouts "lo más rápido y de la manera más justa posible".



"Es una de las trabas de la economía. Estar en litigio permanente es autoexcluirnos de proyectos de inversión propios y extranjeros, que no están por no haber resuelto este problema", enfatizó el funcionario. Además, Prat-Gay aprovechó el extenso contacto con la prensa para cargar tintas contra la administración kirchnerista. La no resolución del conflicto con los holdouts "ha sido tremendamente caro para la Argentina", denunció el ministro.

Y abundó que la deuda con los fondos buitre asciende a u$s 9882 millones sólo ante la Corte de Nueva York, y que si se suman los fallos europeos, supera los u$s 12.000 millones.



"Juntando el juicio original, incorporando los me too, estamos hablando de un monto original de deuda de "u$s 2943 millones, que dejaron de pagarse con el default de 2001. Esa cifra creció a u$s 9882 millones por la última sentencia", apuntó.



Y cargó contra el gobierno de Cristina Fernández: "Ese es el costo de lavarse las manos por diez años".

Sobre el desempeño del estudio Cleary Gottlieb, que representa a la Argentina en el litigio, Prat-Gay consideró que hubo un "desastre en ataque" y, siguiendo con la analogía futbolística, se quejó de que el bufete dejó al "Messi en el banco, todos estos años," en referencia a Buchheit.



"Al estudio lo vamos a dejar en la defensa. Esperamos contratar al que haga el gol", subrayó el ministro de Hacienda, quien además aprovechó para fustigar una vez más al kirchnerismo por la negociación de la deuda con el Club de París.