Empresas estadounidenses esperan a Obama con inversiones por u$s 2500 millones

Con el optimismo por el cambio de Gobierno a flor de piel, las empresas de capital estadounidense acompañarán la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, con un abultado plan de inversiones por u$s 2500 millones que estarán concretando entre este año y el próximo, además de otro programa de desembolsos potenciales hasta 2019 por alrededor de u$s 30.000 millones.

El anuncio será realizado por los directivos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham) durante el cierre de la conferencia que realizarán mañana en la sede de La Rural en paralelo a la agenda bilateral de los gobiernos. En ese marco, se espera la asistencia de los mandatarios Mauricio Macri y Barack Obama, según confirmó ayer la canciller Susana Malcorra.

Si bien desde Amcham no quisieron adelantar cifras, fuentes del sector público y privado confirmaron los montos de las inversiones, muchas de las cuales ya fueron comunicadas pero serán ejecutadas entre 2016 y 2017. Son 19 empresas las que serán parte del anuncio, pero sólo unas pocas prevén inversiones superiores a u$s 100 millones en este bienio. Las principales son Dow, General Motors, Tabacal, Ford, AES y Exxon Mobil, aunque también se esperan anuncios por montos más bajos de Procter & Gamble (P&G), Wallmart, General Electric, entre otras.

El objetivo de las compañías es apoyar la gestión de Macri y demostrar voluntad de invertir mientras que exista claridad en las reglas de juego. En una contundente diferenciación respecto de la gestión K, la visita de Obama se enmarca en este nuevo clima que se vive en las empresas, que prevén un mayor desarrollo de sus negocios con la actual administración, potenciado por el relanzamiento del vínculo con los Estados Unidos.

De todos modos, muchas de las inversiones que se anunciarán mañana ya habían sido adelantadas. Las nuevas, que se proyectan para el período 2017-2019, dependerán de cómo evolucione la economía argentina, que todavía hoy tiene muchos signos de interrogación. Si bien las empresas tienen confianza, la toma de decisiones de nuevos proyectos –y mucho más los de envergadura– requieren de un exhaustivo proceso de aprobación por parte de las casas matrices.

El detalle

En el caso de Dow, que preside Gastón Remy, relanzarán el anuncio de inversión realizado en diciembre con YPF por unos u$s 500 millones para continuar desarrollando "El Orejano", el primer proyecto de shale gas del país, ubicado en la provincia de Neuquén. Este monto se suma a los u$s 350 millones que las empresas ya llevan invertidos hasta la fecha. Por otra parte, Dow sumará hoy otro gran anuncio.La automotriz General Motors es otra de las que hará un importante aporte para alcanzar la suma de u$s 2500 millones hasta 2017. En este caso, tampoco es un proyecto nuevo, con la salvedad de que se concretará en este período. Se trata del proyecto Fénix que contempla la fabricación del nuevo Chevrolet Cruze, que comenzaría a fabricarse en mayo en el país, sumado a la producción del motor en 2017 para exportar. El monto total suma u$s 740 millones. En el caso de Ford, anunciará el restyling de la pick-up Ranger 2016.Entre las inversiones menores, figura la de P&G por u$s 50 millones que incluyen la expansión de la capacidad de sus operaciones locales –como la incorporación de la última tecnología de la línea de pañales Pampers–, como así también la renovación de las producciones nacionales de los diferentes negocios (Cuidado para el Pelo de Pantene; Cuidado Masculino con el ensamblado de Gillette Prestobarba 2 y Cuidado Femenino con la producción de toallitas higiénicas Always).A su vez, la cadena de supermercados Wallmart prevé invertir en la apertura de nuevas bocas y remodelación de otras, incluida la casa central ubicada en Villa Pueyrredón, adelantó el director de Relaciones Institucionales, Hernán Carboni. Hoy tiene 107 locales, entre los de Wallmart y los de Changomás.También General Electric (GE) hará lo propio en materia de anuncios, aunque no tiene definido aún el monto del plan de inversiones. De todos modos, el presidente y CEO de la firma a nivel mundial, Jeff Immelt, visitó la semana pasada la Argentina y, en un encuentro con Macri, le anticipó concretar los desembolsos necesarios para generar más de 1,5 GW de energía antes del próximo verano, que alcanzaría para proveer luz a 2,25 millones de hogares a través de la generación de energías renovables.Desfilarán por la conferencia de mañana de la Amcham desde los ministros de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay; de Energía, Juan José Aranguren; y de Transporte, Guillermo Dietrich, hasta los CEOs de empresas como Federico Procaccini (Google), Roberto Alexander (IBM), Pablo Orsei (Motorola Sollutions), Diego Bekerman (Microsoft), Marcos Galperín (Fundador y CEO de Mercadolibre.com) y Gastón Remy (Dow), entre otros. También participarán de un panel los CEOs globales de AES, Andrés Gluski; de ADM, Juan Luciano; y el CFO & Vice Chair de Dow, Howard Ungerleider. Participará de ese mismo panel la secretaria de Comercio norteamericana, Penny Pritzker.