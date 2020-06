Empresas 'desregulan' el pago de aguinaldos y se cruzan con gremios

La forma de pago del aguinaldo finalmente quedará librada a la creatividad de los empleadores, situación que ya comienza a generar ruido.

Luego de que se cayeran las posibilidades de que el Gobierno pusiera en marcha un ATP especialmente diseñado para su pago, y que el Ejecutivo determinara que todas las empresas podrían desdoblarlo, quedó establecido, al menos de hecho, que cada empresa acordará la forma con los trabajadores.

Mientras que las compañías con más espaldas abonarán el Sueldo Anual Complemenario (SAC) de una vez, aquellas que más sufren la inactividad que provoca el aislamiento obligatorio lo harán hasta en seis cuotas.

Esto comenzará a generar rispideces entre empresarios y gremios, que no ven con buenos ojos que se incumpla con lo pautado en la ley. Salvo excepciones puntuales, no aceptan la división del pago.

"Cada firma lo acordará con su empleado. Lamentablemente la situación que nos toca vivir es muy difícil, con muchos locales que cerraron y otros que muy posiblemente harán lo mismo en los próximos días. Las opciones que teníamos no eran demasiadas y se hará el esfuerzo de pagar en cuotas", sostuvo a El Cronista Mario Grinman, al frente de la Cámara Argentina de Comercio, que agrupa, entre otros, a pequeñas empresas que prácticamente no tienen actividad desde hace ya 100 días.

En este caso, por ejemplo, los empleados de las cadenas de supermercados -que no frenaron su actividad- cobrarán el aguinaldo de forma normal, aunque los de pequeños comercios no tendrán esa suerte.

El gremio entiende esta situación, pero advierte que no se firmó ningún acuerdo con las empresas para que se utilice un mecanismo diferente al que rige por ley. Además, insisten en que el pedido es que se pague de una vez.

La situación de las alimenticias es diferente. En general aquí no hubo un freno de la actividad, por lo que es más factible que se plantee un pago escalonado. Si bien hubo un pedido por parte de la Copal -la cámara que agrupa a la empresas del rubro- de tomar esta variable, la realidad muestra que algunas abonarán el dinero en tiempo y forma, aunque otras sí piden un desdoblamiento.

"Nosotros pagaremos el 100% como lo hacemos todos los años, pero no se puede pretender que todos estén en las mismas condiciones. Es cierto que el sector alimenticio la paso menos mal que otros durante el aislamiento, pero eso no quiere decir que su situación sea la ideal", sostuvo un empresario del rubro.

Héctor Morcillo, titular de la Federación Nacional de Industrias de Alimentación, dijo a El Cronista que, al recibir trato de un sector esencial, las empresas no deberían tener excusas para no abonar en término. "Corresponde el pago total, aunque desde ya si hay alguna situación puntual se analizará. La cámara pretendía a cambio de una miserable suma dividir el pago y no se aceptó. Vamos a esperar la fecha de pago, y si hay problemas lo denunciaremos. La actividad está funcionando", afirmó el dirigente.

La construcción también registró actividad nula durante varias semanas, por lo que las variables no son muchas. En abril su actividad se derrumbó más de 86%, y tal vez el pago en cuotas se transforme en moneda corriente, más allá de que no se firme ningún acuerdo con la UOCRA.

Desde el lado empresario refuerzan la idea de que no hay mayores opciones que la división del SAC, sobre todo en empresas con fuerte participación en territorio del AMBA, donde hoy todavía la actividad está frenada. En el interior, en cambio, también se vio un freno, pero en algunas provincias ya hace algunas semanas que se retomó la actividad.