Amenazan con suspender desde el lunes el servicio nocturno de colectivos en el área metropolitana

Empresarios transportistas amenazaron hoy con suspender desde el próximo lunes el servicio nocturno de colectivos en el área metropolitana (AMBA), por la “crisis finaciera” que vive el sector, según advirtió, entre otros, José Troilo, presidente de la Asociación Civil de Transporte Automotor (ACTA), quien realizó un raid mediático para anunciar la medida. De acuerdo al empresario, la suspensión se dará entre las 22 y las 5 de la mañana.

"A partir del lunes no habrá servicio de colectivos de 5 a 22. La medida se debe a una situación de crisis económica y financiera. Es una forma que analizaron las cámaras como alternativa para reducir los costos para las empresas, como para poder amortiguar la situación y poder a fin de mes solventar los compromisos salariales", explicó Troilo.

En el Ministerio de Transporte se mostraron sorprendidos con el anuncio porque “teníamos pautada una reunión para la semana que viene con las cámaras y se habían comprometido a no tomar medidas hasta entonces”, dijeron voceros a El Cronista.

Luego, en un comunicado, la dependencia que conduce Guillermo Dietrich señaló que “es una medida ilegal tratándose de un servicio público que tiene la obligación de prestarse las 24 horas, cumplir frecuencias y recorridos”. Y agregó que “la medida intempestiva se toma sin instancia de diálogo a pesar de que el gobierno nacional había convocado a una reunión para el martes 17”.

Según Transporte, “el recorte afectará no sólo a los pasajeros, también a los choferes ya que a menor horario de servicio, menos necesidad de personal y menos horas extras”.

“El Ministerio de Transporte de la Nación aplicará todas las medidas legales y sanciones correspondientes, incluida la caducidad de los permisos, a aquellas empresas que incumplan con sus obligaciones de respetar los recorridos y las frecuencias establecidos en los decretos 656/94 y 253/9”, señalaron.

De acuerdo a Troilo, las horas nocturnas "son improductivas y de mayor costo. Esto nos permitiría un pequeño ahorro, ya que el ingreso no se puede aumentar por esta coyuntura económica, pero sí aumentan los costos. Para paliar esta diferencia estamos achicando el trabajo en horas improductivas".

El empresario aclaró que "esta medida fue tomada sólo por las empresas, no fue consensuada con el Gobierno, aunque sí se transmitió. El Gobierno no puede dar solución a la situación que venimos atravesando. En los últimos meses hay algunas empresas que estuvieron paradas sin circular por no poder afrontar el pago de salario".

Y agregó, también a Radio Nacional: "El Gobierno puede obligar (a que no se suspenda el servicio nocturno), pero también es responsable de mantener el costo que el servicio significa y lamentablemente hace tiempo que no puede hacerlo".

La decisión de ACTA es acompañada, según distintos medios bonaerenses, por la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.); la Cámara Empresaria del Transporte Urbano (CETUBA) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA).

Sin embargo, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), informó que "no comparte la forma ni el momento del reclamo aplicado por algunas cámaras, quienes decidieron suspender los servicios nocturnos, entre las 22 y las 5, y cancelar por completo los domingos y feriados". Esto aunque reiteraron "la necesidad de que se revisen los costos del sistema con el regulador".

Por su parte, la empresa La Nueva Metropol, que administra más de 25 líneas, entre las que se encuentra la 65, 151, 194, 228, 336, entre otras, informó "que las medidas de fuerza no afectarán el servicio de ninguna de las líneas de la empresa, las cuales realizarán sus recorridos habituales con normalidad, tanto en los servicios nocturnos como los domingos y feriados".

A su vez, en fuentes del gobierno relativizaron ante este diario la representatividad de Acta, la cámara que lideró los anuncios de hoy. "La asociacion que anunció hoy la medida aglomera únicamente a 18 líneas", apuntaron.

Según datos actualizados a 2018, en el Amba circulan 140 compañías de colectivos que ponen en la calle cerca de 20.000 unidades .