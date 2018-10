Empresarios esperan continuidad del rumbo y que el rebote ayude a Macri

La encuesta de expectativas presentada ayer por D´Alessio Irol durante el 54° Coloquio de Idea que se está realizando en Mar del Plata arroja al menos dos lecturas: el segundo semestre del año será mayoritariamente negativo para las empresas, pero más de la mitad de los 232 empresarios consultados cree que la economía durante el año próximo será mejor. Lo peor está pasando, coinciden. Que la economía comience a rebotar, aunque sea a mediados de año, será clave para los intentos de Mauricio Macri de ser reelecto.También ayuda que el peronismo federal no logre unirse y consensúe un candidato, aunque el Gobierno debe resolver sus internas con el radicalismo y Elisa Carrió, que hoy representan una debilidad para el Presidente.

"Falta mucho y pueden pasar muchas cosas", es la frase más escuchada cuando se les pregunta sobre si Macri puede ser reelecto. Hoy algunas encuestas hablan hasta de un posible empate en un eventual ballottage entre el Presidente y Cristina Fernández, pero en la Argentina un año es mucho tiempo y por ahora no hay señales de alarma en el empresariado. La mayoría de los hombres de negocios consultados cree que la marcha de la economía será la pieza clave para que el Gobierno pueda pensar en otro mandato, aunque remarcan que lo más importante es que, gane quien gane en 2019, lo importante es mantener este modelo.

"Espero que cualquiera que venga pueda llevar a la Argentina a ser un país de primer mundo. En estos tres primeros años del gobierno de Macri, se intentó con poco sacrificio. Sería ideal que pueda ser reelecto porque hablaría bien del país, de que aprendimos por dónde debíamos ir", señaló el titular de FIAT, Cristiano Rattazzi. El CEO de Ledesma y presidente de IDEA, Javier Goñi, en tanto, sostuvo que "más que continuidad o no de Macri, lo importante es que continúe este proceso que la Argentina comenzó a recorrer para normalizarse". "Respetar las instituciones, eliminar la corrupción. Eso es lo que preocupa. Mientras este modelo siga, no nos preocupa", agregó.

No son pocas las críticas que desde el establishment se le hace al actual gobierno por la caída de la actividad, la inflación y las altas tasas de interés, que hacen inviable cualquier operación. Sin embargo, la lectura generalizada dentro del mundo de los negocios es que este ajuste había que hacerlo en algún momento y que, pese a los errores que cometió, el rumbo encarado por la administración Macri es el correcto.

Para Martín Berardi, presidente ejecutivo de Ternium Argentina, el 2019 será mejor que este año, pero "el gran dilema de la política es hasta qué punto se hace lo que hay que hacer y hasta qué punto se trabaja para la elección". "Creo que este gobierno busca un equilibrio que es importante para que la Argentina salga de las crisis históricas y repetitivas. Macri todavía tiene chances y hay que apoyar el cambio cultural", planteó. Berardi se refirió a "avanzar en la interacción de los sectores público-privado sin amenazas, sin correr al que piensa diferente y con transparencia. La sociedad lo está reclamando y lo va a apoyar".

A su turno, el presidente ejecutivo de Santander Rio Argentina, Enrique Cristofani, prefirió no referirse a las posibilidades de los candidatos puntuales. Pero sí expresó que "la discusión de fondo en la Argentina es populismo versus República". Y añadió: "Debemos olvidarnos de los caudillos. Un país es una construcción conjunta. Muchas veces no se habla lo suficiente de la importancia de tener buenas instituciones, tener una justicia que funcione, que sea rápida, eficiente. Otra institución es la moneda: pero para tener una moneda fuerte, no se puede tener inflación. Y para no tener inflación, una de las condiciones es que no haya déficit fiscal. Estamos en ese proceso".

Sobre la posibilidad del Gobierno de resultar reelecto, el ensayista Santiago Kovadloff analizó: "Creo que en las condiciones actuales, Cambiemos vuelve a ganar las elecciones. Muchas veces se niega esa posibilidad pensando en las deudas contraídas con el país, que no han sido saldadas. Pero los temores a que vuelva el pasado son más profundos que los que inspira el presente". Se había referido al temor a que vuelva el populismo el empresario Roberto Murchison durante el panel en el que se habló del rol empresario. "Hay que admitir que la posibilidad de que vuelva el populismo dejó de ser cero", planteó, en referencia al clima económico, político y social generado por escándalos de corrupción.