Empresarios buscan dar sostén al plan para evitar que se caiga en el default

La trayectoria de la propuesta por la reestructuración de la deuda chocó ni bien anunciada, con el previsible rechazo de los acreedores privados.

Sin embargo, el fin de semana surgieron voces empresarias preocupadas porque el curso de los acontecimientos podría llevar al país al curso del default. "Para mí no es lo mismo que la Argentina no esté en default. No quiero que entre en default. No me es lo mismo default que no default, no es tema personal", afirmó Pablo Peralta, presidente de GST, un holding de firmas financieras, de seguros, pero también con inversiones en petróleo y real estate en diálogo con El Cronista.

"Pero así como es previsible que los acreedores rechazaron la propuesta, me sorprende la reticencia a las declaraciones del mundo de la política, de los empresarios. Entiendo que otros colegas empresarios, o banqueros, estén preocupados por atender la crisis de la pandemia, pero no tomar posición en cosas que hacen al futuro, y que van a impactar en el valor de la compañía es inexplicable", agregó.

Peralta cree que definitivamente hay aspectos técnicos discutibles. "Uno podría sentarse a decir, que tal aspecto de un bono mejoraría el tratamiento contable si en lugar de un corte al cupón se posterga el plazo -acota-, y entiendo que los acreedores rechacen la propuesta". Pero el problema es que la Argentina, sobre todo en la realidad post-pandemia, no podrá pagar. "No creo que se pueda mejorar la oferta", indica.

Tras expresar públicamente su sorpresa por la falta de posición de varios sectores, otros empresarios salieron detrás suyo a sentar opinión sobre la propuesta. "Apoyo al Gobierno en este proceso de negociación; espero que lleguemos a un acuerdo sustentable, el default es algo no deseado, peo entiendo que hay necesidades básicas que no pueden estar comprometidas", dijo a El Cronista el vicepresidente de la UIA José Urtubey. Trascendió que varios directivos de la entidad podrían empujar pronunciamientos similares.

En sentido similar, consultado en FM Milenium, el empresario Martín Cabrales opinó que "hay predisposición y buena fe en cuanto a la propuesta pensando en pagar la deuda".

"Veo una mesura, una buena intención y no es solamente el Gobierno, esto es algo que trasciende al Gobierno. Tenemos que presentar y negociar una propuesta que sea abarcativa y que sea sustentable, no podemos no pagar la deuda, va a perjudicar el crédito internacional y en un momento donde se necesita sí o sí", dijo Cabrales acerca de si considera necesario un respaldo a la posición de la administración sobre la deuda.