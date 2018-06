Empresarios apoyan el nombramiento de Sica aunque piden apurar medidas

La designación de Dante Sica al frente del Ministerio de Producción logró un amplio respaldo del empresariado, en especial de los industriales, que ven en el hombre que reemplazará a Francisco Cabrera, a un profesional con sólidos conocimientos sobre los factores que inciden en el proceso de producción, el perfil de los diversos sectores manufactureros y a un impulsor de las exportaciones.

En líneas generales, reconocen que no habrá un cambio brusco de orientación, sin embargo, reclaman acelerar medidas que permitan dinamizar la actividad, fortalecer las exportaciones y mantener la competividad cambiaria, lo que en buen criollo, no es otra cosa que evitar que con el tiempo vuelva a atrasarse el tipo de cambio.

"La mayoría de los industriales ve con optimismo el cambio en Producción. Sica es una persona que conoce muy bien el sector, tiene un perfil más productivista y una mirada a favor de un incremento de la actividad y el empleo", aseguró Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial (UIA). Y agregó que "hoy preocupan las tasas y el tema de las importaciones, que son medidas que Producción no maneja, pero que ya hemos estado pidiendo".

Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal y vicepresidente 1° de la UIA, consideró que "el perfil de Dante Sica es fuertemente productivista, de economía real y me parece que intentará fortalecer pymes y empleo". El dirigente empresarial aclaró que estos tema ya estaban en la agenda de Cabrera y consideró que el cambio decidido por Macri es "más de intensidad que de orientación".

Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) explicó en un comunicado que la entidad "espera que con los cambios de gabinete se produzca un giro a favor de las pymes". Concretamente, demanda que el Ejecutivo "active tasas y líneas de financiamiento productivo especiales para las pequeñas y medianas empresas, políticas que incentiven el consumo y medidas para las economías regionales".

La entidad destacó medidas tomadas por Cabrera como las leyes de Emprendedores, Compre Argentino, Financiamiento Productivo, de Defensa de la Competencia y la ley Pyme, en tanto cuestionó la gestión de Juan José Aranguren en Energía, que "fue poco receptivo a los reiterados reclamos del sector para prever una tarifa diferenciada para las pymes electrointensivas y buscar gradualidad en el impacto para este segmento".

Pensando ya en la agenda futura, el CEO de TN&Platex, Teddy Karagozian, aseguró que "Sica puede hacer un trabajo mucho mejor" y dijo que "lo primero que debiera hacer el Estado es cobrarle impuestos a las personas y no a las empresas". Y precisó: "Cuando me dicen que Argentina no es competitiva y no podemos competir con China, yo les digo que sí podemos competir con China, pero tenemos que cobrar impuestos como en EE.UU., a las personas y no a los productos".