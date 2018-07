Empresarios advierten que la recesión puede ser mayor a un semestre

La semana pasada, un encuentro de las entidades agrupadas en el Grupo de los Seis Asociación de Bancos Argentinos, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cámara Argentina de la Construcción, Cámara Argentina de Comercio, Sociedad Rural Argentina y Unión Industrial Argentina con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dejó sobre la mesa al menos dos certezas y algunos interrogantes sobre las medidas que necesita el sector privado para sobrellevar los efectos de la crisis cambiaria sobre la economía real.

Los presidentes del agrupamiento empresarial, quienes pidieron la reunión con Peña, manifestaron su "apoyo absoluto" al Gobierno en estos momentos de turbulencias y a las medidas que está tomando, tanto el acuerdo con el FMI como la reducción del déficit fiscal y su correlato en la definición del proyecto de Presupuesto 2019 y la discusión en el Congreso.

Pero también tienen claro que en las circunstancias actuales la economía argentina tiene por delante al menos un semestre con caída de actividad en casi todos los sectores. E incluso algunos empresarios extienden el plazo hasta marzo del año próximo, señalaron a este diario varios participantes en la reunión con el jefe de Gabinete.

"Hay que pasar esto pero después el país va a crecer y las cosas van a andar mejor", fue la respuesta de Peña.

"Veníamos de a poquito levantando la actividad pero al final , debido a esta crisis (cambiaria) vamos a tener un semestre malo", señaló un empresario presente en la reunión. Pero no es el único tema de la agenda que preocupa. Los empresarios advierten que "se está rompiendo la cadena de pagos, baja el consumo y se está haciendo mucho más selectivo. Todo este tipo de cosas son las que van a pasar de acá en adelante".

También se observa que la devaluación no puede trasladarse completamente a los precios debido a la caída del consumo. "La vas a poder ir pasando en el tiempo, en muchas cuotas, no es automático, puede ser que en algunos sectores pase eso, pero en general no se puede hacer del todo y se pierde rentabilidad", aseguró Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina.

Desde la Cámara Argentina de la Construcción, su titular, Gustavo Weiss, destacó: "Creemos que lo que está haciendo el Gobierno para tranquilizar a los mercados es lo correcto, es lo que hay que hacer, tanto ir al Fondo como bajar el déficit y dentro de eso, llegar a un Presupuesto 2019 con una brusca baja del déficit".

Pero en un contexto de reducción de la obra pública por $ 30.000 millones, tal cual anunció el propio gobierno, Weiss alertó sobre nubarrones en el horizonte. "Sabemos las dificultades que esta baja del déficit genera, porque vamos a tener por lo menos seis meses complicados pero entendemos que es la única salida para la actual situación". Algunos líderes empresariales incluso hablan de un período más largo, hasta comienzos del segundo trimestre de 2019, cuando empiecen a entrar los dólares de la cosecha gruesa.

Consultado sobre si habían pedido al Gobierno mejores tasas y condiciones de financiamiento, Acevedo estimó que "la tasa de interés del 29% (línea subsidiada en tres puntos, anunciada la semana pasada) forma parte de los paliativos que está impulsando el ministerio de Producción". Al respecto, Weiss apuntó que "la tasa de interés está altísima, el dólar está controlado a cambio de una tasa absolutamente alta para cualquier actividad económica, una tasa que no se puede mantener en el tiempo".