Empleados, probadores y cuarentena para las devoluciones: cómo poponen volver los locales de ropa

El presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, señaló que la pandemia cayó como "un nocaut técnico" sobre el sector, que ya venía golpeado antes de la crisis del Covid-19. Describió cómo es el protocolo en fases que plantean para volver a la actividad los locales de venta de ropa y evaluó que "la venta online es un respirador artificial".

Drescher dijo que el sector venía de años duros y que "según datos del Indec venía cayendo 16%, estábamos contra las cuerdas del ring". "El hecho de que todos los locales estén cerrados produce un efecto explosivo en la estructura económica del sector porque sin ventas ni diseñadores ni tejedores ni tintoreros, el conjunto está parado. La situación es de extrema gravedad para el sector", dijo el especialista en el programa Más de lo Esperado, de FM Concepto.

Afirmó que en su opinión, las medidas del Gobierno son "acertadas" y llevan al conjunto de la sociedad por "el camino correcto" y "viendo la experiencia internacional se nota es eficiente". Pero aclaró que "viendo la proporción y la cantidad de días pone al sector en una situación grave, pero hay que proteger la salud y sostener la economía".

Dijo que por su parte el sector ofreció un protocolo específico para esta etapa con los cuidados necesarios. "El plan va por fases, empieza por los locales de proximidad, los grandes centros comerciales y en sos locales tener solamente un horario limitado de 11 a 20 y que los vendedores sean solo los que no necesitan medios de transporte. Sino que los comercios asuman el costo de los remis. Luego, proponemos no probarse la ropa y se ve la mercadería antes de ingresar y que haya que higienizarse. Que no vayan al probador, tampoco. Pero tiene 30 días para devolución o cambio del producto. La prenda pasa a cuarentena y se usa el método que usan en europa y se las plancha con las herramientas de alta temperatura"

"Creemos que es una fórmula efectiva que ya se usa en el mundo", agregó. Drescher confirmó que el Gobierno está analizando la propuesta y que próximamente tendrá contacto con dirigentes relacionados al sector para confirmar la propuesta. "Creo que desde el lunes lentamente algunos locales van a empezar a abrir. A mayor tamaño de cuarentena, mayor tamaño de salvataje. Es crítica la situación, estamos todos los sectores afectados pero en la moda está muy afectado", explicó.

Luego, el presidente de CIAI explicó que también consideran la alternativa de ventas online que en cualquier caso "no llega a cubrir" y que sólo representa el 10% de la facturación.