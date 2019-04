Empleadas domésticas: con el aumento del 15%, cómo quedan las escalas salariales

Con un primer aumento del 25% para 2018 y frente a la aceleración inflacionaria, el viernes se pactó un aumento extra del 15% retroactivo a marzo, que debería ya comenzar a pagarse.

Los nuevos pisos salariales son los siguientes:

El trabajo doméstico es uno de los más precarizados de toda la economía argentina. El 76% de las trabajadoras no está registrada, es decir que sus empleadores no informan que esas mujeres desempeñan tareas en sus hogares, y alrededor del 70% no tiene días por enfermedad, vacaciones pagas, aguinaldo ni cobertura de salud.

El proceso de registración es muy sencillo y se puede hacer online a través de la web de AFIP ​​.​​ El costo para los empleadores va desde $ 205 mensuales a $ 980 aproximadamente, dependiendo de la cantidad de horas semanales.