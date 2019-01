Emergencia económica por inundaciones: las pérdidas alcanzan los u$s 2000 millones

A través de CAME, se dirigieron al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Producción, Dante Sica, pidieron que "se disponga una ayuda financiera especial para todas las actividades económicas perjudicadas por esta situación climática", dijo la entidad.

"Planteamos que se otorgue una moratoria amplia para los sectores que generan riqueza como el comercial, industrial y productivo y que se implemente el Ahora 12 todos los días en las localidades afectadas", añadió la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

Junto con el pedido de declaración de emergencia económica y agropecuaria, CAME demandó que las entidades financieras públicas otorguen "tasas de redescuento bonificadas para dar alivio financiero y que las privadas no perciban comisiones por los depósitos en efectivo".

Como informó El Cronista, estimaciones de Coninagro colocan las pérdidad por las inundaciones de dos millones de hectáreas en los u$s 2000 millones.

Precisamente, CAME sostiene su pedido en el "garrafal daño que producen estos excesos hídricos no sólo a nivel social, sino en los sectores comercial, productivo y turístico que inevitablemente mermarán sus actividades. El presidente Mauricio Macri recorrió ayer, de regreso de Brasilia, las zonas afectadas en el Chaco



La institución recordó que CAME integra el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR).