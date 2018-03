Elisa Carrió: “Una movilización no le garantiza la impunidad a nadie"

La diputada nacional Elisa Carrió dijo hoy que una manifestación de militantes “no le garantiza impunidad a nadie” y afirmó, en relación a la declaración indagatoria a Cristina Kirchner y la movilización de militantes kirchneristas, que “no hay que hacer tanto escándalo”.

“Yo me he presentado más de 36 veces ante la Justicia por denuncias. Todos somos iguales ante la ley y tenemos que presentarnos ante la Justicia, aún cuando creamos que sea una decisión arbitraria. Nadie puede decir ’yo a Tribunales no voy’”, dijo Carrió en diálogo con radio Vorterix.

Asimismo, la diputada del GEN afirmó no tener “nada que ver” con el juez federal Claudio Bonadio -quien le tomó la declaración indagatoria a la ex Presidente- y agregó que el magistrado “toda la vida fue del PJ”.

“No hay que hacer tanto escándalo. En un país donde prima el estado de derecho, todos tenemos que presentarnos ante la justicia”, aseveró la integrante de Cambiemos al tiempo que recordó que ella declaró ante Norberto Oyarbide, a quien consideró “el más corrupto de todos los jueces”.

Por último, Carrió señaló que “la justicia no es una cuestión de estadísticas” y que los kirchneristas se equivocan “si piensan que están exentos de la justicia por una cuestión de número de marchas”.

“Hay 40 millones de personas, de las cuales puede haber 40 o 50 mil (en la manifestación de apoyo a Cristina) pero eso no le garantiza impunidad a nadie”, sostuvo Lilita. Luego, agregó: “si yo fuera juez, no tendría problemas en que haya marcha multitudinarias; pero si alguien tiene que ser procesado por un delito, tiene que ser procesado”.