Elisa Carrió: "Lázaro era un empleado de Cristina y Néstor Kirchner"

La diputada nacional, Elisa Carrió, habló anoche en la señal de cable TN sobre la situación judicial del empresario Lázaro Báez, quien luego de ser detenido por el juez federal Sebastián Casanello, se negó a declarar en los Tribunales de Comodoro Py.

"Me preocupa que Lázaro Báez esté amenazando y diga que si no lo cubren, habla", disparó Lilita. “Tiene todas las pruebas. Lázaro era un empleado de Cristina y Néstor Kirchner”, aseguró la diputada.

“Yo no creo en la independencia de esta justicia federal, porque opera cuando el que está pierde el poder, yo quiero que juzgue lo anterior y que nos juzgue a nosotros”, dijo la diputada de la coalición ARI sobre la detención del empresario patagónico.

Además, pidió que se haga justicia. “Yo quiero que haya condenas, no solo detenciones. Que esto siga por De Vido, que es el principal responsable de la tragedia de Once, por Boudou, que tiene la causa de enriquecimiento ilícito y de tráfico de influencias. Estoy esperando también lo de Anibal Fernández, que es el jefe del narcotráfico”, señaló.

Por último, Carrió habló sobre la vinculación de Mauricio Macri con sociedades offshores y volvió a defenderlo. "Macri no tiene cuenta, era una trade in y era de Franco. Me mostró las pruebas, la declaración de la AFIP. Nunca se depositó nada", explicó.