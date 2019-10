Elecciones provinciales: recta final para el largo calendario

El calendario de las elecciones provinciales comenzó hace casi ocho meses. El 17 de febrero se realizaron las primarias en La Pampa, cuando el escenario político era completamente distinto al actual. A partir de allí se celebraron 17 elecciones generales en fechas separadas de las elecciones nacionales. Quedan seis por definir, ya que Santiago del Estero no tiene sus comicios locales durante este año.

El próximo domingo, 13 de octubre, será el turno de Chaco. Allí no competirá el actual mandatario Domingo Peppo, quien dio un paso al costado para dar lugar a Jorge Capitanich. Ambos se enfrentaron en las PASO nacionales en agosto para el cargo de senador nacional y Capitanich logró un triunfo contundente. El ex jefe de Gabinete y actual intendente de Resistencia ya ganó dos elecciones en la provincia y aspira a volver al cargo. Su compañera de fórmula es Analía Raich Quiroga, diputada nacional.

Uno de sus rivales será Chubut Somos Todos, la versión local de Cambiemos, que lleva como candidato al radical Carim Peche, diputado provincial. Roy Nikisch, quien fue gobernador entre 2007 y 2011, será su candidato a vice. Por afuera se presentará Juan Carlos Bacileff Ivanoff, quien fue vicegobernador durante los dos períodos de Capitanich como gobernador. Incluso ejerció como mandatario cuando Capitanich asumió como jefe de Gabinete durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Las elecciones de Chaco serán las últimas antes de las nacionales del 27 de octubre. En caso de ser necesaria una segunda vuelta, la fecha prevista es el 10 de noviembre. Desde 1995 que no se realiza un ballottage a nivel provincial.

Junto con las elecciones nacionales quedaron cuatro distritos que realizarán sus comicios. Por un lado, el más poblado del país, la provincia de Buenos Aires. Allí, Axel Kicillof buscará replicar su contundente victoria que logró en las PASO frente a la gobernadora María Eugenia Vidal.

La ciudad de Buenos Aires no desdobló sus comicios por primera vez. El 27 de octubre, Horacio Rodríguez Larreta buscará lograr su reelección frente a Matías Lammens. Si ninguno logra más del 50% de los votos será necesario recurrir a la segunda vuelta, prevista para el 24 de noviembre.

En Catamarca sucedió una rareza: la gobernadora Lucía Corpacci estaba habilitada para un tercer mandato pero decidió no presentarse. Por el peronismo irá Raúl Jalil, intendente de la capital, quien obtuvo una clara victoria en las primarias. Trepó al 53,7% de los votos, contra el 24% de Roberto Gómez, de Juntos por el Cambio.

La Rioja, en cambio, no tuvo primarias. Ricardo Quintela es el candidato del Frente de Todos y llega como favorito. En agosto, Alberto Fernández le sacó 20 puntos de ventaja a Mauricio Macri allí. Competirá también el ex mandatario peronista Luis Beder Herrera, quien no pudo lograr el apoyo de la conducción del Frente de Todos. Julio Martínez será el candidato de Juntos por el Cambio. Es radical, senador nacional y fue ministro de Defensa de Macri.

La última provincia en tener sus elecciones generales será Salta, el 10 de noviembre. El domingo pasado se definieron los candidatos en las primarias. Los resultados obtenidos invitan a soñar a Gustavo Sáenz, intendente de la capital. Con el 43% le sacó once de ventaja a los dos candidatos del Frente de Todos sumados. El diputado Sergio Leavy ganó esa interna y aspira a sumar más adhesiones. También competirá Alfredo Olmedo.