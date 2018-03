Elecciones, leyes y diálogo por la inseguridad, las definiciones de Vidal

La gobernadora María Eugenia Vidal dio esta tarde el discurso de apertura de las sesiones ordinarias en la legislatura bonaerense, y en ese marco se refirió a las elecciones legislativas, la agenda para el congreso provincial este año, y la convocatoria a un diálogo amplio por la seguridad.

• "La agenda de este año será: ley de declaraciones juradas, obra pública, Código Procesal penal enfocado en la víctima, ley de tierras fiscales y ley de asociación público-privada".

• "Sé que muchos bonaerenses tuvieron un año difícil, que todavía no vieron los resultados. Que le tuvieron que poner el cuerpo y que se hizo duro. Créanme que los entiendo. Nadie me lo contó, yo estoy en la calle. Lo hice para demostrar que no estamos solo en la campaña y por que siento que cada bonaerense importa".

• "Este año, un año electoral, tenemos que seguir dando las peleas que hacen falta. No estamos para el aplauso fácil. Esta provincia no soporta más las avivadas. Voy a hacer lo posible para sostener el cambio y voy a pedirle a la gente que nos acompañe con su voto".

• "No creemos que los fondos sean para someter. Cada intendente que se preocupa y conoce su distrito tiene que administrar los fondos".

• "Nos estamos ocupando de la enorme deuda que el país tiene con nosotros. Hubo una pelea que no se dio: la recuperación del fondo del conurbano. Otros gobernadores decidieron callarse. Algunos presidentes anteriores también. Nosotros no. Decidimos ir a la Corte y pelear por lo que corresponde. Porque la provincia es la que más aporta al PBI y la que menos recibe".

• "Voy a convocar a un diálogo social por la inseguridad. Años de política de seguridad que fueron cambiando con los gobernantes nos han puesto en ese lugar. Se llevaron adelante más de 30 planes diferentes. Por más esfuerzos que hagamos, si no tenemos una política de largo plazo, los resultados van a ser los mismos".

• "No va a ser solo un debate de los políticos y la Justicia, vamos a sumar a las iglesias y a las organizaciones sociales para que la conversación sea amplia y profunda".