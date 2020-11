Elecciones PASO: para qué sirven y qué aportan al sistema político, según los especialistas

La ley 26.571 fue sancionada en 2009 y creó las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en la Argentina, más conocidas como Elecciones PASO. Allí se dispuso que los partidos políticos pudieran dirimir sus disputas internas mediante un sufragio organizado por el Estado, en el que todos los ciudadanos participaban. Además, se comenzó a exigir el 1,5% de los votos en las primarias para poder participar de las generales.

Once años después, en el contexto de una pandemia y de una profunda crisis económica, algunos dirigentes políticos plantearon que no deben realizarse el año que viene. Los gobernadores Juan Schiaretti, Sergio Uñac y Gustavo Sáenz hicieron referencia a los costos y a los riesgos sanitarios, a pesar de que aún no se sabe cómo estará la situación epidemiológica de la Argentina dentro de diez meses.

Durante este tiempo, ¿las PASO sirvieron para mejorar el sistema político o fueron un gasto innecesario? Juan Manuel Abal Medina, quien además de haber sido jefe de Gabinete es politólogo y académico, considera que el balance “es claramente positivo, existe un amplio consenso entre los especialistas”.

El objetivo para el que fueron creadas, según recuerda, era “fortalecer la democracia mediante el fortalecimiento de los partidos políticos”. En las elecciones de 2003, por ejemplo, los seis primeros candidatos eran tres radicales y tres peronistas, pero competían por separado en las generales. Es decir, el sistema “estaba muy fragmentado, lo que dificulta la accountability”, término que podría traducirse como rendición de cuentas de los partidos hacia la ciudadanía.

A contramano, Abal Medina cree que hoy “los partidos están más sólidos que hace diez años. Se generaron dos grandes coaliciones que ciudadanía puede ubicar, sabe qué políticas púbicas tienen cada una y son representativas”, en referencia al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio. Pero a la vez agrega que “así como el sistema mostró solidez también tiene flexibilidad. Nuevos actores pudieron sumarse al sistema, como el FIT”.

Así como defiende al sistema, el exfuncionario abre la puerta a mejoras o reformas, ya que “ningún diseño es perfecto”. En este sentido, considera que “podrían unificarse ambos procesos. Las PASO podrían realizarse en la segunda semana de septiembre. Entonces se reduce el costo de campaña y el período de discusión”. Por otro lado, también agrega que “en las elecciones legislativas tal vez no son tan necesarias como en las ejecutivas. Las PASO siempre las pensé como muletas: cuando hay partidos fuertes no hacen falta. Acá las hacemos porque hay que fortalecerlos”.

Facundo Cruz, doctor en Ciencia Política y coordinador del Departamento de Gobierno de la UADE, analizó los datos de las PASO durante esta década. “De todos los procesos electorales desde 2011 para diputados nacionales, el 20% tuvo competencia interna, lo que me parece positivo”, considera.

Igualmente, detecta grandes diferencias regionales. Por ejemplo, en La Rioja nunca se usaron, pero en Corrientes en el 43,9% de los casos hubo internas competitivas. En esa línea, detecta que “tanto provincia como ciudad de Buenos Aires están por debajo de la media nacional. Son los dos distritos más grandes y tapan el bosque de las PASO, que se usaron más en el resto del país”.

Cruz analiza que es positivo que se presenten menos listas en las generales y que el sistema no esté tan atomizado. Lo ejemplifica con el Congreso, y recuerda que “como no había ordenamiento es presentaban muchas listas e ingresaban más legisladores que no formaban parte de estrategias nacionales. Al momento de una votación cerrada pueden inclinar la balanza para un lado, y las negociaciones pueden ser costosas. Además, los reglamento de las cámaras refuerzan incentivos para bloques chicos”. A contramano, observa que con las PASO “acceden al Congreso partidos y coaliciones más estructuradas. Entonces existe un trabajo más coordinado entre bloques e interbloques”.

Por otro lado, Cruz cree que los partidos que están en la oposición pueden verse más favorecidos que los oficialismos por las PASO, ya que “estar en el gobierno ordena la tropa. A la oposición le sirven las PASO como herramienta. Por eso se puede perjudicar más Juntos por el Cambio si no se realizan las PASO en 2021”.

Carolina Tchintian, directora del Programa Instituciones Políticas de Cippec, observa que según varios estudios realizados por esta ONG las PASO “si bien no siempre fueron un medio para definir candidaturas sí ayudaron o tuvieron un efecto en la construcción de frentes electorales más competitivos. Y tuvieron un rol en ordenar la oferta y clarificar la oferta para los votantes”.

A su vez, analiza los dos flancos por los que se está apuntando contra las primarias: la economía y lo sanitario. En cuanto al primer punto, cree que “la democracia tiene un costo y está bien que así sea. Las elecciones cuestan dinero y no es un problema”. En este punto, agrega que “si la preocupación es el costo, hay otras maneras de reducirlo. Por ejemplo, el reemplazo de boletas partidarias por la boleta única papel. Esto reduce el costo de las impresiones, favorece la equidad en la competencia y mejora la claridad en la oferta electoral”.

En cuanto al contexto de la pandemia, Tchintian reconoce que es inédito en el país, pero que a la vez hay experiencia internacional que permite observar aciertos y errores a la hora de organizar los comicios. “La pandemia no llegó a la Argentina dos meses antes de las elecciones. Tenemos tiempo para pensar las adaptaciones logísticas necesarias”. De esta forma, concluye en que “así como este contexto de pandemia no es razón para suspender el funcionamiento del Congreso o de actividades partidarias, tampoco lo es para suspender las PASO”.

Finalmente, también analiza el tema Alejandro Tullio, quien estuvo a cargo de la Dirección Nacional Electoral entre 2001 y 2015. Según su visión, “las Elecciones PASO tuvieron una gran contribución. Se redujo a la mitad el número de candidaturas presidenciales y a un tercio de legisladores nacionales en cada elección. Esto no es menor. Ordenó un sistema de partidos que tendía a la fragmentación a uno que tiende a la unificación. Cuando tienden a concentración, mejora la representación política”.

En este sentido, los contraejemplos son los casos de Brasil y Perú. “La fragmentación en Brasil es histórica y funciona mal. En Perú es de los últimos diez años y vemos los resultados. La actual inestabilidad se explica por la crisis del sistema de partidos”, analiza.

A pesar de que tiene una visión positiva, reconoce que es válido discutir cambios en la actual legislación. Al igual que Abal Medina, propone reducir los tiempos entre las primarias y la general. Y agrega otra cuestión en las ejecutivas, que consiste en “una mayor integración de los perdedores en la interna en las listas ganadoras. Por ejemplo, se podrían elegir solo los candidatos a presidente. Y luego el vice podría ser el que perdió en la interna”.

Por último, en relación al costo, Tullio cree que “los derechos políticos son parte de los derechos humanos. No nos cuestionamos el costo de derecho a la alimentación o salud. Sí se pueden pensar modificaciones para racionalizar el gasto. Eso es un deber”.