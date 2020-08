Elecciones 2021: el Gobierno y la Justicia comenzaron a diseñar los comicios en pandemia

A poco menos de un año de que se realicen las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para las elecciones legislativas de 2021, el Gobierno y la Justicia Electoral mantuvieron hoy un encuentro donde dieron el primer paso para diseñar comicios en situación de pandemia.

En el edificio de la Cámara Nacional Electoral en el microcentro porteño, los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera recibieron a la Secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, a la Directora Nacional Electoral, Diana Quiodo, y a la Directora de Servicios Electorales del Correo Argentina, Mariana Aballay.

Fuentes judiciales confirmaron a El Cronista que el objetivo de la reunión fue “perfeccionar el relevamiento de los locales de votación que van a utilizarse para las elecciones nacionales del año próximo, teniendo en vista la necesidad de asegurar las medidas de distanciamiento social que impone la pandemia COVID-19”.

El máximo tribunal en cuestiones vinculadas a las elecciones descuenta que las elecciones 2021 deberán realizarse con condiciones especiales ante la situación de pandemia o postpandemia que podría estar atravesando el país para ese momento. A fines de junio ya había emitido una acordada donde advertía a todas las partes la necesidad de comenzar a explorar esa posibilidad.

Las PASO de 2021 estan previstas para el 8 de agosto, en tanto que las elecciones generales el 24 de octubre.

En el documento, los magistrados adelantaron la posibilidad de disponer de una mayor cantidad de mesas o establecimientos de votación con su correlativo incremento en la cantidad de autoridades de mesa, de delegados judiciales y agentes del Comando Electoral; y la provisión de elementos de higiene y seguridad. En este sentido, ya avisaron que será necesario destinar mayores partidas presupuestarias para el proceso electoral.

Por este motivo, habían hecho saber a la DINE que “con suficiente antelación” deberán a adoptar “las previsiones administrativas y presupuestarias pertinentes a fin de disponga de los recursos humanos, materiales, informáticos y de toda índole, que se requieran en función de los protocolos que pudiera disponer o aprobar este Tribunal”.

Días atrás, la DINE publicó el informe Elecciones y Covid-10. Análisis de una agenda electoral en contexto de pandemia, donde repasa y compara algunas medida implementadas por otros países que llevaron a cabo, o tienen previsto hacerlo, comicios en el marco de la pandemia.

Elecciones confirmadas

Esta mañana, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero confirmó que el próximo año se desarrollarán elecciones normalmente, en respuesto a las afirmaciones que realizó anoche el ex presidente Eduardo Duhalde, quien había puesto en duda los comicios 2021.

"No va a haber elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares", aseguró el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires mientras participaba del programa "Animales Sueltos", por América. Y agregó: "No va a haber elecciones. ¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares".

Cafiero evaluó los dichos como "inapropiados" y ratificó que "obviamente va a haber elecciones el año que viene", además de confirmaron la continuidad de la PASO.