Elecciones 2019: abrieron los comicios y Argentina define la continuidad de Macri o el regreso del peronismo

A las 8 comienzan a abrirse las mesas para ir a votar. Casi 34 millones de electores podrán votar hoy para elegir presidente -entre seis fórmulas-, 24 senadores y 130 diputados nacionales, en una jornada electoral en la que, además, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, así como Catamarca y La Rioja, elegirán a sus autoridades, legisladores e intendentes.

De acuerdo a los datos difundidos por la justicia electoral, 33.841.837 argentinos figuran en el padrón nacional y están habilitados para emitir su voto en 10.184 urnas distribuidas en más de 14.500 escuelas en el país.

Para acceder al gobierno a partir del 10 de diciembre, la fórmula presidencial que se imponga mañana deberá obtener el 45% de los votos válidos o, bien, el 40% pero con una diferencia de más de 10 puntos sobre el segundo. De no darse ninguna de esas dos situaciones, los dos binomios más votados irán a una segunda vuelta el 24 de noviembre.

Aunque compiten seis fórmulas, todo el interés está centrado en la disputa entre el actual presidente Mauricio Macri, quien busca su reelección por Juntos por el Cambio (lo acompaña Miguel Ángel Pichetto), y el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, quien compite por el Frente de Todos, secundado por la dos veces presidenta Cristina Kirchner.

Las otra cuatro boletas que compiten son:

Consenso Federal, que postula al economista Roberto Lavagna y al gobernador salteño Juan Manuel Urtubey;

que postula al economista y al gobernador salteño Juan Manuel Urtubey; Unite por la Libertad y la Dignidad , que encabezan el economista José Luis Espert y el periodista Luis Rosales;

, que encabezan el economista y el periodista Luis Rosales; NOS , con el ex jefe de la Aduana Juan José Gómez Centurión y la ex diputada del PRO, Cynthia Hotton;

, con el ex jefe de la Aduana y la ex diputada del PRO, Cynthia Hotton; El Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, con los diputados Nicolás del Caño y Romina del Pla.

El operativo del 27-O incluya a más de 60.000 personas desplegadas para cubrir los aspectos logísticos y unos 100.000 efectivos afectados a la seguridad de los comicios, según datos oficiales.

Cuatro provincias eligen gobernador

Asimismo, habrá comicios generales en otros cuatro distritos, dado que la Ciudad de Buenos Aires elegirá jefe de Gobierno, en tanto que las provincias de Buenos Aires, La Rioja y Catamarca elegirán gobernador, legisladores y autoridades comunales.

En suelo bonaerense, donde vota el 37% del padrón nacional, el gran favorito es Axel Kicillof, quien tendrá como rival a la actual gobernadora María Eugenia Vidal, quien busca continuar por cuatro años más. En las PASO, el ex ministro de Economía del kirchnerismo apabulló a la representante de Juntos por el cambio con una diferencia de 18 puntos de diferencia, 52% contra 34%.

En Capital, por el contrario, Juntos por el Cambio lleva las de ganar. Horacio Rodríguez Larreta logró el 50,5% de los votos positivos en las primarias, 16 puntos más que Matías Lammens, y aspira a repetir el resultado este domingo. De esa forma no necesitaría una segunda vuelta, lo que es casi una tradición en la Ciudad.

Catamarca es otra de las provincias que elegirá gobernador. El gran candidato es Raúl Jalil, del Frente de Todos, ya que obtuvo el 62% en las primarias de agosto. El intendente de la capital provincial le sacó más de 34 puntos de ventaja a Roberto Gómez, de Juntos por el Cambio. Allí se elegirá al sucesor de Lucía Corpacci, quien dejará el cargo después de ocho años. Estaba habilitada a un tercer mandato, pero eligió correrse del centro de la escena.

Rioja también hará lo propio. Tras ser inhabilitado por la Corte Suprema para ir por un nuevo período, el actual gobernador, el peronista Sergio Casas, ungió como su sucesor a Ricardo Quintela. Si bien no hubo primarias para gobernador, en las PASO, la boleta del Frente de Todos sacó el 52% de los votos en la categoría presidente.

Julio Martínez es el candidato de Juntos por el Cambio. El senador nacional fue ministro de Defensa del actual gobierno y competirá por tercera vez por el cargo.

A nivel legislativo

A nivel legislativo, en estos comicios se renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación, con la elección de 130 diputados por un mandato de 4 años y 24 senadores, por 6 años.

Los distritos que más diputados eligen son Buenos Aires, con un total de 35; CABA, 12; Córdoba, 10; Santa Fe, 9; y Mendoza y Tucumán, 5. El resto elegirá entre dos y cuatro representantes, que se repartirán de forma proporcional según el sistema D'hondt.

En tanto, ocho provincias votarán senadores nacionales: Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, estimó el viernes que a partir de las 21 se conocerán los primeros resultados, salvo que como ocurrió en las PASO, "se reitere el pedido del juzgado federal de hacerlo luego de las 21 solo si se hubieran computado el 10% de los distritos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe".

Los 385.000 argentinos que viven en el exterior

Los 385.000 argentinos que viven en el exterior tienen, a partir de este año, una nueva modalidad para emitir su sufragio, que es a través del voto por correo postal, además de la posibilidad habitual de concurrir al consulado del país en el que residen.

Los argentinos que figuren en el Registro de Electores Residentes en el Exterior votan a través de una boleta única y lo pueden hacer sólo para cargos nacionales: presidente y vice, y diputados y senadores nacionales correspondientes al distrito del último domicilio registrado en Argentina.

El voto es optativo, por lo que no es necesario que justifiquen su ausencia en caso de que decidan no participar de los comicios. En el caso de que la persona esté de viaje por turismo, o si vive en el exterior pero no tiene un domicilio extranjero en el DNI, está obligado a votar y si no lo hace debe justificarlo.

Además, a partir de este año se puede votar por correo postal, para lo cual había que registrarse antes del 29 de julio y enviar el voto hasta ayer. El voto por correo fue implementado por el Poder Ejecutivo para promover una mayor participación.

Según los registros oficiales, sólo 3 de cada 100 argentinos residentes en el exterior y en condiciones de votar lo hicieron en las elecciones presidenciales de 2015, es decir unas 10.000 personas.

En tanto, para votar en forma presencial, deben concurrir el mismo día de la elección -entre las 8 y las 18- al consulado o delegación diplomática correspondiente.

Para saber si se está correctamente registrado, se debe consultar previamente el padrón y chequear que figura empadronado como residente en el exterior. Allí figurará la dirección del establecimiento donde se debe depositar el voto.