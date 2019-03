El viaje de Cristina a Cuba generó interrogantes sobre su futuro político

"Mi opinión es que no tiene ningún sentido que Cristina (Fernández de Kirchner) sea candidata si el sometimiento y el microclima en el que se tiene que mover es esta locura, este odio, esta visceralidad de citarla a ocho indagatorias en un solo día, algo que pareciera que en la Argentina se naturaliza". La sentencia de Eduardo Valdés, ex embajador ante el Vaticano y actual nexo con el peronismo de la ex Presidenta, encendió ciertas alertas en el PJ que aguarda una postulación.

El razonamiento que sacudió al sistema político ayer, llegando incluso a la Casa Rosada donde desean más que varios que la senadora sea contrincante de Mauricio Macri en las urnas, vino después de un viaje de urgencia a Cuba en la madrugada de ayer.

Con un video, luego de que Clarín diera la primicia de la notificación judicial para salir del país, la propia Cristina Kirchner reveló que su hija Florencia padece un problema de salud que le impidió dejar la isla.

"No sólo se violan los derechos de ciudadanos y ciudadanas que somos opositores, si no que también se violan todos los derechos de nuestras hijos y nuestros hijas", arranca el video posteado en sus redes sociales, con imágenes de su hija y un relato en voz en off, por momentos que se quiebra. Sin nombrar al juez Claudio Bonadio, la ex mandataria apuntó contra la Justicia, al afirmar que, "producto de la persecución feroz a la que fue sometida (Florencia) empezó ya hace un tiempo a tener severos problemas de salud". Y acusó al "brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo".

Mirá también Dujovne electoral: buen segundo semestre y ataques contra Cavallo y Lavagna En Washington, el Ministro de Hacienda insistió con baja de inflación a partir de mayo y una recuperación del consumo a fines de año. Críticas a los '90

Si bien no revelaron el diagnóstico, incluso el propio Valdés tuvo que salir a aclarar que no se trataba de anorexia, desde el Instituto Patria deslizaron que sería un cuadro psicológico, que terminó somatizando: su madre reveló que no puede mantenerse de pie por mucho tiempo. Clarín reveló ayer que padece linfedema, una obstrucción del sistema linfático, que causa hinchazón.

La noticia generó un revuelo en las redes sociales, con desafortunados comentarios, por las causas judiciales que aquejan a la joven e incluso especulando con que en Cuba no hay extradición. "Le pido a los que nos odian que por favor se metan conmigo, pero no con ella", finaliza el video de Cristina Kirchner, lo que generó un hashtag #FuerzaFlorencia.

Con respecto al video, que fue leído también con un tono político por parte del antikirchnerismo, sin revelar demasiados detalles, desde el Patria respondieron que se hizo "porque sabíamos que Bonadio iba a filtrar la información".

A contramano de la opinión de Valdés, en el entorno de CFK no mezclaban ambas situaciones. "Una cosa es Cristina madre, que quiere estar con su hija; y otra la Cristina política, que puede hacer campaña para sacar al macrismo del poder", reflexionaban, cuando en algunos sectores que aplauden la irrupción de Roberto Lavagna.

"Aunque ella (por la ex mandataria) se refugie en su casa, no escriba en sus redes, no hable, no haga nada, igual la van a seguir persiguiendo (por la Justicia). Florencia va a estar expuesta sea candidata o no", añadieron en el Patria.

En una semana, según notificó a los juzgados (no tiene prohibición de salir del país), la ex mandataria retornará al país. Se espera alguna señal que, si bien jugará al tradicional misterio K, sigue en la carrera.