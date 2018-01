El valor promedio de un departamento nuevo en CABA roza u$s 3000 el m2

Durante el 2017 se consolidó la recuperación del sector inmobiliario, impulsada por el boom de los créditos hipotecarios. Esta tendencia, evidenció un mayor crecimiento en los precios de las propiedades usadas, según el último Informe de Precios de Oferta de Departamentos elaborado por el Instituto de Economía de la Fundación UADE.

En el caso de los departamentos usados, el precio del metro cuadrado en diversos barrios la Capital Federal se ubicó en u$s 2558 promedio, con una suba de 12,9% interanual. En tanto, para los departamentos nuevos, el valor del m2 trepó en octubre último un 12,5% interanual a un promedio de u$s 2995.

Los barrios con los valores más elevados fueron Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, según el trabajo elaborado por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Precios del m2 en Capital Federal

En esos barrios, para el segmento “a estrenar”, los precios rondaron entre los u$s 3992 (Recoleta) y los u$s 3.283 (Núñez) por metro cuadrado. En particular, los valores de departamentos nuevos en Recoleta, Belgrano, Palermo y Núñez crecieron en un 14,3%, 13,8%, 12,0% y 9,9% respectivamente, al comparar octubre de 2017 con el mismo mes de 2016.

Por su parte, las unidades usadas también registraron precios promedios en ascenso: en Núñez (14,8%), Palermo (14,2%), Belgrano (13,9%) y Recoleta (12,1%), siempre en la comparación interanual.

Según la UADE, en el último tramo del 2017 “se confirmó la recuperación del sector inmobiliario, motorizada por los créditos hipotecarios”.

“Se observó un crecimiento en los precios de las propiedades usadas de mayor envergadura que en las nuevas, tendencia que se fue acentuando a lo largo del año por el aumento de la demanda resultante de la concreción de los créditos”, puntualizó la casa de estudios.

A su vez, recordó que la expansión del crédito se registró a través del incremento en las operaciones de compra-venta y de los montos involucrados.

En octubre de 2017, la cantidad de actos escriturales (6.151) registró una suba aproximada del 48,1% con respecto a igual período del año anterior, en tanto que los montos lo hicieron 63,3% en dólares y 89,5% en pesos en el mismo período, recordó el informe, en base a datos del Colegio de Escribanos porteño.