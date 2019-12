El último mes de la gestión Macri dejó un superávit comercial de u$s 2445 millones

La declamada escasez de dólares tiene como contrapartida la importante generación de divisas por vía del comercio exterior. Según los datos de intercambio comercial, en noviembre se registraron exportaciones por u$s 5854 millones e importaciones en el orden de los u$s 3409 millones, arrojando un superávit de u$s 2445 millones.

Con exportaciones creciendo en términos interanuales mes a me, e importaciones cayendo fuerte durante todo el año, producto de la recesión, el resultado de la balanza comercial passó al terreno positivo este año.

Entre enero y noviembre acumula u$s 13.710 millones, que contrastan con el déficit de u$s 5121 millones del mismo período de 2018.

A nivel de exportaciones, los productos primarios registraron un salto de 36,1% el mes pasado, en línea con la aceleración de las ventas al exterior tras las elecciones, en previsión de un eventual incremento de los derechos de exportación, como se comprobó en las últimas jornadas.

Además, las manufacturas de origen agropecuario se ubicaron en noviembre 9,4% por encima del año anterior, y las manufacturas de origen industrial avanzaron 3,8%.

Sólo cayeron las exportaciones de combustibles y energía, que mostraron un desplome del 30,2% en relación al año anterior.

Con este cuadro de situación se espera que la balanza comercial arroje un superávit cercano a los u$s 15.000 millones cuando se complete el año con los datos de diciembre.