El titular de la DAIA volvió a afirmar que Nisman fue asesinado

El ex fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman fue recordado esta mañana en una ceremonia realizada en el cementerio israelita de La Tablada, a cinco años de su muerte.



El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits, y el rabino Sergio Bergman estuvieron a cargo de la ceremonia privada, a la que asistieron familiares, colegas y amigos de Nisman, quien el 18 de enero de 2015 fue hallado con un disparo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero.



Entre otros, estuvieron presentes la madre del fiscal, Sara Garfunkel, su hermana Sandra, dirigentes de la comunidad judía, el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Avruj, el diputado Waldo Wollf, el vicepresidente de la AMIA, Leonardo Chullmir, y el jefe de los fiscales, Carlos Rívolo.



En el inicio de su discurso, Knoblovits dijo que hablaría de "certeza, vergüenza y dolor" y comenzó diciendo: "Yo estuve con Alberto dos días antes del asesinato y quiero darles certezas".



Agregó que en la actualidad tienen la "certeza" de que "Alberto fue asesinado porque el Derecho otorga certezas" y recordó que "Alberto investigó la causa más contaminada de la Argentina", una causa que "estuvo atravesada por servicios de inteligencia y políticos", en referencia al caso del atentado a la AMIA.



"Con el pacto con Irán se quitaron las certezas que Alberto le había podido otorgar a la causa AMIA. Cuando se dice que en la causa hay que revisar pericias y se violan las pruebas también están violando las certezas. Cuando se violan las certezas, desaparece el delito", afirmó el dirigente de la DAIA.



Bergman, por su parte, fue quien ofició la ceremonia, en la que se recitó el kadish, uno de los rezos principales de la religión judía en memoria de los fallecidos.



"Recemos y dediquemos en silencio nuestras presencias en este día de recordación. Lo hacemos con el dolor y con el reclamo de la verdad que trae la paz y la justicia que no tenemos y aún con esta trágica pérdida sabemos agradecer la vida de Alberto Nisman, que fue una bendición para los suyos", sostuvo el rabino.



Bergman habló además de la "congoja" por la pérdida y pidió un minuto de silencio por el fiscal que investigaba el atentado a la sede de la AMIA y apareció sin vida en su departamento cinco años atrás. "El amor superará a la muerte y su lucha no perecerá", concluyó el ex ministro de Ambiente del gobierno anterior.