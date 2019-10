El 'tipo común' que vuelve a la Rosada como Presidente

Alberto Fernández se había reconvertido a tuitero sin filtro, crítico de Cristina Kirchner. Había dejado la función pública a mediados de 2008 tras el conflicto con el campo. Fue el fusible de una pelea que le marcó los límites al matrimonio presidencial y él, entonces jefe de gabinete, había quedado golpeado. Fuera del foco público pasaba sus días como consultor y docente universitario. Un tipo común.

En 2017 volvió al barro político, pero sin mancharse. Fue el jefe de campaña de la fallida candidatura a senador de Florencio Randazzo. El ex ministro de Transporte K perdió contra Cristina y Esteban Bullrich, y Fernández retornó a ser un tipo común un tiempo más.

Cuando la opinión pública especulaba en qué momento la ex presidente lanzaría su candidatura a un tercer mandato, Cristina mostró su cintura política. Un sábado de mayo, temprano por la mañana, anunció con un video que sería candidata a vicepresidenta de una fórmula que encabezaría Alberto. El abogado volvía a la escena política en la mayor versión posible. Se había amigado con "la jefa" y era ahora el candidato del kirchnerismo.

Fernández desayunó ayer con parte de su equipo y el dirigente Leandro Santoro.

Los Fernández consiguieron lo imposible: unificar al peronismo. Los equipos y la militancia siempre dispuesta a aceptar el mandato del líder pusieron manos a la obra. Alberto ya no era el todopoderoso jefe de Gabinete, tampoco el crítico de Cristina, ni el ex jefe de campaña de Randazzo, rival de la ex mandataria. Alberto era ahora un tipo común, progresista, con un simpático perro con nombre de cantante folk, una joven novia y un hijo drag queen. Además, era docente universitario, tocaba la guitarra y por la crisis económica tenía que vivir de prestado en el departamento de su amigo, el ex secretario de Medios "Pepé" Albistur, en Puerto Madero.

Fernández junto al músico Gustavo Santaolalla el sábado por la tarde.

Alberto también fue el "Capitán Beto", la novedad entre los centenialls, el amigo de Daniel Scioli, a quien hizo sentar de urgencia en primera fila durante el primer debate presidencial para destacarlo al aire; y del ex presidente de Brasil Lula Da Silva, a quien viajó a visitar en la cárcel donde cumple condena. Fue el docente universitario que, días antes de resultar presidente electo, tomó examen a sus alumnos, que la misma mañana de la elección sacó a pasear a su perro y rogó a la prensa que lo dejen ser "un tipo común". Alberto, el tipo común que regresó al peronismo al poder.