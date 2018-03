El teléfono llama: la AFIP apremiará a cumplir obligaciones

Este año no llegará la carta masiva recordando cumplir con la declaración jurada de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales en abril para personas humanas, y en mayo, en caso de que estas personas tengan participación en sociedades. En cambio, 730.000 personas (CUITs) que cumplen con una o más de cuatro condiciones que los convierten en relevantes, y a la vez, no están inscriptos o no presentaron declaración en 2015, o que son los empleados que deben realizar una declaración informativa, recibirán mails en sus correos o llamados directos en sus teléfonos para recordarles sus obligaciones con la AFIP.

La declaración informativa es sólo de Bienes Personales para sueldos de $ 200.000 anuales o más y de Bienes Personales y Ganancias para remuneraciones desde $ 300.000.

Las condiciones o "indicios" que dispararán los llamados a no inscriptos o personas que no presentaron declaración jurada el año pasado son tener automotores por montos iguales o mayores a $ 300.000, inmuebles por $ 300.000 o más, moneda extranjera por $ 100.000 o más, y remuneraciones brutas de $ 500.000 o superiores.

Por su parte, la AFIP facilitará información de ayuda para la confección de las declaraciones juradas, al mostrar la declaración jurada del período 2014, el Siradig del período fiscal 2015, las remuneraciones brutas de 2015 y las retenciones a ganancias sufridas el año pasado. Y para Bienes Personales, las incorporaciones patrimoniales de 2015.