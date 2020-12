El superávit comercial se ajustó en noviembre y cerrará el año en torno a los u$s 13.000 M

El intercambio comercial de noviembre totalizó los u$s 8499 millones y arrojó un superávit de u$s 271 millones, significativamente menor que toda la serie de 2020, que vio saldos favorables de entre 1000 y 2000 millones. Se trató de un mes signado por la caída interanual de las exportaciones de 25% y de una trepada de 20% de las importaciones, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En total, el monto de lo intercambiado es 8,4% menor que en 2019.

Así, en lo que va del año el superávit comercial acumulado es de u$s 12.497 millones, debido a exportaciones que rondaron los u$s 50.996 millones y a importaciones que alcanzaron los u$s 38.499 millones. Si bien el verde es de los más elevados de los últimos años, es inferior al acumulado en los primeros once meses de 2019, de u$s 13.750 millones.

En el mes, las exportaciones totalizaron u$s 4385 millones, un 25,6% menos que las registradas en el mismo mes del año anterior, en línea con el desplome que se observó en la recaudación por retenciones a las exportaciones. Para los analistas, este fenómeno se debió a las expectativas de devaluación que retrasan los envíos, a una baja en las alícuotas (en especial a bienes industriales) y a una base elevada que dejó noviembre de 2019 por adelantos de liquidación antes del cambio de gobierno.

Esto se observa en las exportaciones de productos primarios, que alcanzaron los u$s 761 millones y representaron solamente el 17% del total debido a un derrumbe de un 51%, lo que muestra que el incentivo que intentó el Ministerio de Economía con una rebaja de alícuotas a los derechos de exportación sobre la soja no surtió efecto, más allá de los despachos anticipados del año anterior.

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) sí aumentaron, un 11%, totalizaron u$s 2194 millones y significaron la mitad de las ventas al exterior, mientras que las manufacturas de origen industrial (MOI) también se desplomaron agresivamente, un 40,6%, y reunieron u$s 1180 millones. Los combustibles y energía reunieron u$s 247 millones.

En términos desestacionalizados, que excluyen el factor de la alta base de comparación, los datos muestran un aumento de 1,1%, lo que muestra un estancamiento respecto al mes anterior.

En tanto, las importaciones treparon a u$s 4114 millones, un 20,7% más que lo registrado en noviembre de 2019, lo que muestra una continuación de la recuperación de este aspecto en paralelo con la flexibilización de la cuarentena. En términos desestacionalizados, el incremento es de 18,4%.

Las compras de bienes intermedios totalizaron u$s 1533 millones, un 31,5% más en la comparación interanual, mientras que las de bienes de capital totalizaron u$s 805 millones, un 31,4% más. Piezas y accesorios de bienes de capital treparon 13,9% hasta u$s 862 millones.

En cuanto a los socios comerciales, Brasil continúa siendo el país con mayor preponderancia en el intercambio con Argentina. Fue el destino de exportaciones por u$s 721 millones (-22,6% interanual) y proveedor de importaciones por u$s 886 millones (25,5%), con lo que este mes hubo déficit comercial u$s 165 millones.

Los envíos a China, segundo mayor socio comercial, se derrumbaron casi 60% respecto a noviembre de 2019, al totalizar u$s 375 millones, mientras que las compras provenientes del gigante asiático crecieron más de 38% y totalizaron u$s 879 millones, lo que deja un rojo de u$s 504 millones.

Con Estados Unidos y Alemania también hubo déficit comercial, por u$s 169 millones y u$s 148 millones respectivamente, mientras que sí hubo superávit con India, Vietnam y Chile, que son los siguientes países de mayor relación comercial con Argentina.