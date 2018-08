El socialismo santafesino se juega hoy la reforma constitucional

Con el apoyo del radicalismo provincial logró llamar a una sesión especial en donde buscará los votos necesarios que habilite el llamado a una constituyente con la intención de reformar la Constitución provincial.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Miguel Lifschitz y el Frente Progresista, Cívico y Social, necesitará 25 votos para obtener el quórum para habilitar la sesión especial (la mitad de la cámara de diputados que cuenta con 50 legisladores), votos que ya tiene confirmado con el bloque propio. Una vez pasada esa votación, necesitará obtener dos tercios "de los presentes" para poder habilitar la discusión sobre la reforma y, para obtener una aprobación necesita una mayoría especial de 34 votos.

El socialismo cuenta con el apoyo de la UCR provincial -salvo un legislador que responde al intendente de Santa Fe, el radical de Cambiemos José Corral- pero no le alcanza para obtener los 34 votos. "Sabemos que no contamos con todos los votos necesarios, pero esta es una discusión que lleva 10 años, que la inició el ex gobernador Hermes Binner y la continuó Lifschitz, y hoy logramos instalar el debate en la sociedad", explicó a El Cronista el legislador socialista Joaquín Blanco. "Nosotros estamos parados en el sí y el Partido Justicialista y Cambiemos comparten argumentos están parados en el No. La sociedad lo está viendo y está viendo que nosotros tenemos una propuesta de fondo", agregó el diputado santafesino.

La intención de la reforma es la de modificar 80 de los 116 artículos que tiene la Constitución provincial. Y, aunque todo el mundo señala que todo apunta a habilitar la reelección del actual gobernador, en el socialismo señalan que el punto es discusión no es Lifschitz sino las "reelecciones indefinidas". "Todos los cargos en la provincia tiene posibilidad de reelección indefinida salvo el del gobernador y el vice gobernador. Nosotros proponemos que todos sean de cuatro años más otro cuatro y que no se puedan seguir reeligiendo".

En el caso de aprobarse en diputados la discusión pasará al Senado provincial. Si ahí es aprobada correrán 120 días para elegir 69 constituyentes que discutirán la nueva constitución. En el caso de que el intentos del Frente fracase, habrá que esperar a la próxima legislatura