Falló la votación en el simulacro previo a la primera sesión virtual de Diputados

"Necesitamos que todos los diputados tengan un poquito más de capacitación" dijo el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa cuando se registraron problemas al momento de la votación remota en la que fue la prueba piloto que se llevó adelante esta tarde, en la previa a la que sería la primera sesión virtual de la Cámara baja.

Luego de que, con dificultad, los diputados pudieran loguearse y participar de la capacitación de la Ley Micaela, que se utilizó como "excusa" para llevar adelante el simulacro de sesión virtual, surgió un inconveniente no menor que llevó a que tigrense optara por posponer el debate hasta el sábado: falló el sistema de votación.

Más allá de que Massa aludió a la falta de capacitación, cuando los diputados quisieron votar, a modo de prueba, fueron varios los que vieron en sus pantallas un cartel que señalaba: "500 error interno del servidor".

Un diputado que presenció el simulacro desde el recinto le aseguró a este medio que el problema no fue la falta de capacitación. "Todo fue bien hasta el momento de la votación", aseguró. Y se encargó de subrayar que "no fue un inconveniente por no comprender la herramienta, es más, teníamos asistentes ahí en el recinto, no había margen para errarle".

Otra de las explicaciones que le dieron a este medio fue que hubo una saturación del sistema, por lo cual muchos diputados tuvieron problemas para poder loguearse en la VPN, figuraban como ausentes y no podían votar.

Finalizado el simulacro, los jefes de bloque se reunieron. Y, si bien la reunión era para acordar el temario de la sesión, ni siquiera hicieron alusión a la cuestión. "No se pudo avanzar sobre los temas", le dijeron a este medio, sino que "sólo hablaron de lo que pasó hoy".

En tanto, puertas adentro, el secretario General de la HCDN, Juan Manueel Cheppi, quien se ocupó de la parte técnica de la sesión remota reconoció que hubo fallas en el VPN.

Mientras que Massa insistió con seguir ensayando, bloques por bloques. "Pero tienen que mejorar la infraestructura de la red", reconoció el tigrense, según aseguraron quienes presenciaron el encuentro.

Es por ello que, si bien Massa anunció desde el recinto que la sesión, prevista para el jueves, sería el sábado, la fecha aún es un interrogante.