El romance entre Vicky Xipolitakis y José Ottavis provocó la ira de D'Elía

Ayer, las redes explotaron con la noticia de que la vedette Vicky Xipolitakis está de novia con el diputado provincial José Ottavis, y a la noche, el dirigente K, Luis D’Elía estalló con un sorpresivo tuit.

Me jugué la vida y la libertad por NÉSTOR y @CFKArgentina nunca me reconocieron nada. Hoy me tengo q BANCAR esto? pic.twitter.com/yyDpPSbhpl

— Luis D'Elia (@Luis_Delia) enero 8, 2016