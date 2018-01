El rojo de la balanza comercial cerró 2017 con récord: u$s 8471 millones

Los datos consolidados de 2017 finalmente arrojaron un déficit de la balanza comercial de u$s 8471 millones, a partir de exportaciones que totalizaron u$s 58.428 millones e importaciones que llegaron a u$s 66.899 millones. Es el mayor déficit histórico en términos nominales y en valores corrientes, y representa el 1,5% del PBI.

Entre enero y diciembre pasados, las exportaciones crecieron apenas 0,9%, mientras las importaciones saltaron 19,7% contra 2016.Los datos surgen del último informe de Intercambio Comercial Argentina (ICA), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La consultora Abeceb remarcó que “el déficit comercial alcanzó un pico histórico al ubicarse en u$s 8.471 millones para 2017, superando ampliamente los u$s 5.751 millones que se registraron en 1994, el último rojo más alto”. Al respecto, destacó que gran parte del saldo negativo “se explica por los dos principales socios comerciales, Brasil y China”, que alcanzaron un déficit de u$s 8671 según el Indec (u$s 7701 millones el Mercosur) y u$s 7736 millones, respectivamente. No obstante, aclaró que también contribuyeron a profundizar el déficit el intercambio con el Nafta (u$s 3877 millones) y con la Unión Europea (u$s 2919 millones).

En diciembre, se contabilizaron ventas externas por u$s 4515 millones, una caída de 2,4% frente al mismo mes del año anterior, en tanto las importaciones llegaron a u$s 5362 millones, un incremento de 16,7% interanual. Con esto el saldo negativo del último mes llegó a u$s 847 millones.

Sin embargo, la menor caída se explica por un incremento de las importaciones mucho menor que los meses previos, cercanos al 30% de aumento interanual. De hecho, en diciembre se observó el menor avance de las importaciones desde abril último.

Según el Indec, las exportaciones de Productos Primarios crecieron 9,1% en diciembre, en tanto que las de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) cayeron 16,9%; las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) subieron 7,1%; y las ventas al exterior de Combustibles y energía aumentaron 3,6%. En términos desestacionalizados contra el mes anterior, las exportaciones totales de diciembre subieron 1,3%. En cuanto a las importaciones, en el último mes del año, subieron las Bienes de Capital, aunque marginalmente, en un 0,2%.

Por su parte, las compras de Bienes intermedios aumentaron 19,3%; las de Combustibles y lubricantes se duplicaron (100,5%); Piezas y accesorios para bienes de capital subieron 14,9%; Bienes de consumo el 18,9% y Vehículos automotores de pasajeros 14,0%. En el comparativo intermensual (desestacionalizado), las importaciones de diciembre se contrajeron 0,7% contra el mes anterior.

“Argentina tiene un problema de oferta, no de demanda” respecto de sus exportaciones, aseguró Marcelo Elizondo, director general de la consultora DNI. Admitió que la mejora en el tipo de cambio de las últimas semanas generó “una relativa mejora de la competitividad” pero esto “no es sustentable en el largo plazo”.

Consultado sobre la estrategia futura para incrementar exportaciones, Elizondo precisó que de las 25 principales economías importadoras, Argentina tiene buen intercambio comercial con seis o siete, entre las que sobresalen Estados Unidos, China, Alemania y Japón. Sin embargo, “hay mercados muy dinámicos para aprovechar”, como Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Indonesia, Hong Kong, Vietnam, y también Turquía, México y Arabia Saudita.

Por su parte, un informe de la consultora Radar, destacó la mayor demanda de bienes industriales que podría generar Brasil este año, aunque “la actividad económica y la apertura comercial seguirán traccionando las importaciones”. Así, calculó que en 2018 “el déficit de la

balanza comercial se acercaría a u$s 11.000 millones”.