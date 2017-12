El rojo de cuenta corriente tocó su nivel más elevado desde 1998

El déficit de cuenta corriente acumulado en los últimos 12 meses llega a u$s 26.634 millones, el mayor rojo desde 1998. La cifra, que equivale a 4,5% del PBI, empieza a encender alarmas entre economistas. Este número forma parte de la Balanza de Pagos, que fue dada a conocer ayer por el Indec.

"El escaso dinamismo de las exportaciones sumado a la ola de importaciones empieza a reflejarse en el balance de pagos, las importaciones saltaron en el tercer trimestre a u$s 17.500 millones, cuando en el promedio anual alcanzan los u$s 14.000 trimestrales y de esta manera la cuenta de bienes fue deficitaria en u$s 1712 millones, y aumentó casi u$s 1000 respecto del segundo trimestre de 2017", sostuvieron desde la consultora ACM.

Fueron desde Ecolatina que identificaron que, en los últimos cuatro trimestres, el rojo de la cuenta corriente es el peor de los últimos 19 años.

Martin Kalos, de Epyca, también mostró preocupación por el incremento del déficit de cuenta corriente. "Más que se duplicó en el tercer trimestre, con un incremento de 113% respecto al mismo período de 2016", identificó. Y señaló que se dio principalmente por una mala performance del intercambio de bienes.

Además, otro factor que acrecentó el rojo de cuenta corriente fue que el comercio de servicios arrojó un saldo negativo de u$s 2769 millones, explicado principalmente por la dinámica del turismo que se refleja en la cuenta viajes.

Según se desprende del informe del Indec, el aumento en viajes tuvo su origen en el crecimiento de 16% del número de turistas argentinos que viajaron al exterior, mientras el aumento en transporte se debió fundamentalmente a los mayores fletes como consecuencia del incremento de las importaciones de mercancías.

"El déficit de cuenta corriente es esencialmente el reflejo del crecimiento de la inversión. La inversión viene creciendo sostenidamente desde el cuarto trimestre de 2016. Parte de esa inversión se compone de bienes de capital importados y esto se refleja en el déficit de cuenta corriente", justificaron desde el Ministerio de Hacienda.

A su vez, resaltaron que la inversión extranjera directa (IED) "se está transformando en uno de los factores de financiamiento del déficit en cuenta corriente más importantes. En el tercer trimestre alcanzó los u$s 2484 millones (181,5% más que durante el mismo período del año anterior). En los primeros 9 meses del año la IED fue u$s 8281 millones, 124,6% más que en igual período del año pasado".

"Del déficit de cuenta corriente surgen las necesidades de financiamiento, de u$s 22.340 millones de en los 9 meses de 2017, es un 117% más que igual período de 2016", identificó Kalos, y agregó que se está compensando con inversión directa "y aumentando 5% la inversión de cartera, es decir, la que viene a especular con las altas tasas de interés".

El stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal residual a fines de septiembre de 2017 el Indec lo estimó en u$s 216.351 millones, es decir u$s 11.436 millones más respecto a fines de junio de 2017.

El aumento se debió principalmente a las emisiones de deuda del Gobierno general y BCRA.