El rojo de cuenta corriente fue de u$s 8683 millones en el tercer trimestre

La cuenta corriente registró un déficit de u$s 8683 millones en el tercer trimestre de 2017, explicado por el saldo negativo de la balanza de bienes y servicios de u$s 4482 millones, un débito neto de ingresos primarios de u$s 4158 millones y un déficit de ingresos secundarios de u$s 44 millones, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

El déficit de la cuenta corriente resultó u$s 5789 millones mayor al de igual trimestre del año anterior, "lo que se explicó fundamentalmente por el deterioro de la balanza de bienes".

Si el año pasado la balanza comercial arrojó una ganancia de u$s 1792 millones durante el tercer trimestre, entre julio y septiembre de este año dejó una pérdida de u$s 1712 millones, con un amesetamiento en las exportaciones y un incremento del 25% en las importaciones.

En el tercer trimestre se registraron importaciones por u$s 17.493 millones, mostrando, respecto de igual período de 2016, un crecimiento de 25% en su valor, mientras que los precios aumentaron 4% y las cantidades 20%.

La suba de precios fue generalizada para todos los usos económicos, excepto piezas y accesorios para bienes de capital, registrándose el mayor incremento en combustibles y lubricantes, 13%, seguido de bienes intermedios, 10%.

Las cantidades aumentaron para todos los usos económicos, excepto combustibles y lubricantes, presentándose los mayores incrementos en vehículos automotores de pasajeros, 46%, piezas y accesorios para bienes de capital, 31%, y bienes de capital, 26%.

Este déficit por cuenta corriente se saldó con una mayor necesidad de financiamiento externo que en el tercer trimestre ascendió a u$s 8626 millones, unos u$s 5842 millones respecto al año anterior.