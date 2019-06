Nuria Susmel: "El problema del empleo en Argentina es la inestabilidad macroeconómica"

- Puede haber cambio de expectativas en el mercado laboral a partir de cierta calma cambiaria o baja en los índices de inflación?

- El crecimiento de la economía argentina está estancado desde hace años y como consecuencia, el empleo ha crecido poco. Desde 2011 el empleo total creció a un ritmo de menos del 1% anual, aunque si se desagrega la información se ve que el 32% del empleo creado fue empleo público y el 40% empleo por cuenta propia en forma de monotributistas. La creación de empleo requiere de una economía en crecimiento. Las perspectivas para este año no muestran que la economía vaya a crecer, con lo cual no es de esperar aumento en el empleo. Hasta que no se resuelvan las elecciones, es difícil que vayan a tomarse grandes decisiones.

- Es decir, que no habría que proyectar un aumento de las contrataciones.

- No se esperan mayores contrataciones, aunque siempre hay sectores para los cuales las condiciones son alentadoras. En el último año, pesca y minas y canteras registraron crecimiento en el empleo, pero son sectores que ocupan una baja proporción de trabajadores. Su crecimiento no compensa la caída.

- Hay versiones sobre algunas contrataciones que se hacen por seis meses, digamos hasta las elecciones, para ver cómo continuar según el resultado electoral. ¿Hay datos concretos sobre esto?



- Es probable que esto esté pasando. Pero no hay relevamientos al respecto.



- ¿Es necesaria una reforma laboral para impulsar el empleo?

- El problema del empleo en Argentina es, principalmente, la inestabilidad macroeconómica, pero además está el costo laboral, del que forman parte el salario, los aportes y contribuciones sobre el salario y las regulaciones laborales. La reforma laboral debería apuntar a relaciones laborales más flexibles, a permitir cambios en las condiciones de trabajo, contratos de trabajo y horarios más flexibles. Bajar los costos del despido, porque si bien un alto costo del despido desalienta al despido, desalienta aún más la contratación. El mundo avanza hacia un uso cada vez más intensivo de la tecnología, que va a cambiar la dinámica del mercado de trabajo. La tecnología desplaza mano de obra (en particular, poco calificada) y permite trabajo "remoto". Todo esto requiere que el mercado de trabajo se adapte para minimizar el impacto del desempleo y permitir las nuevas modalidades que van a surgir.