El problema de llamarse Paul Singer: Time arrobó por error a un periodista

La nota que publicó hoy Paul Singer en la revista norteamericana Time, en la que asegura que el presidente Mauricio Macri es el "campeón de las reformas económicas", generó mucho revuelo en la escena política nacional y también, como siempre, en las redes sociales.

En la tarde, un posteo en Twitter convirtió a los intercambios entre los usuarios en algo bizarro: la revista Time tuiteó el link a la nota y arrobó a un Paul Singer, sin chequear antes que no se trataba del magnate sino de un homónimo periodista corresponsal en Washington del USA Today.

@TIME You've got the wrong "Paul Singer." I'm the reporter, not the biliionaire. He's not on Twitter.

— Paul Singer (@singernews) 21 de abril de 2016