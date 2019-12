Presidente Sociedad Rural: "El impacto será grande"

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, se mostró adverso a la decisión del Gobierno de modificar el esquema de retenciones para los productos agropecuarios. “Nos dijeron que nos iban consultar aunque no nos gustara y no fue así, esto tendrá un impacto grande”, dijo. En una de sus primeras medidas de Gobierno, el presidente Alberto Fernández decidió aumentar las retenciones a las exportaciones. Lo hizo a través del decreto 37/2019, que fue publicado este sábado en el Boletín -algo poco habitual-. Otra medida complementaria suspende por el lunes las ventas de granos al exterior.

“Déjase sin efecto el límite de PESOS CUATRO ($ 4) por cada dólar estadounidense, establecido en el artículo 2° del Decreto N° 793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificaciones”, sostiene el decreto publicado este sábado en el Boletín Oficial.

Las exportaciones venían pagando hasta hoy una retención fija por cada dólar facturado al exterior. En líneas generales, esa retención era de $ 3 para productos industriales y de $ 4 para las exportaciones del campo. Ese límite de $ 3 y $ 4 fue eliminado con el decreto publicado este sábado que estableció para todas las ventas al exterior una alícuota del 9%.

“Nos dijeron que nos iban consultar aunque no nos gustara y no fue así. No es el camino correcto, el impacto que tendrá sobre los márgenes de los productores será grande”, agregó en declaraciones a radio Mitre el titular de la entidad agropecuaria.

“No es una buena noticia", señaló Matías de Velazco, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). “Nunca dio resultado acogotar a la producción, que prueben gastando menos. Esto no va a caer bien, es una muy mala señal para el sector productivo, lleva a invertir menos”. Por su parte, el dirigente rural Eduardo Buzzi, afirmo que “estamos arrancando muy mal, anunciado cosas por el Boletín oficial en lugar de buscar el dialogo. Hagan del campo un aliado, no un adversario o alguien a quien se lo mira solo para sacarle plata. Le están errando con el procedimiento, que no se quejen después si los productores reaccionan”.