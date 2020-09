El preocupante análisis de Broda sobre el súper cepo y el Presupuesto: “Estamos complicados”

El economista Miguel Ángel Broda hizo un exhaustivo análisis sobre la situación actual del país y sobre cómo impactarán en la economía las nuevas medidas del Banco Central que restringen aún más el exceso al dólar , y el Presupuesto presentado por el Gobierno para 2021. "Estamos complicados", advirtió.

"Tenemos una desconfianza y una falta de credibilidad del liderazgo político que peor no puede hacer para ahuyentar la inversión de capital", comenzó describiendo el economista.

"Este es un país en decadencia que hace diez años que no crece que tiene altísima inflación y no genera empleo, y además hacemos todo lo posible para agravar esta cosas. Estamos complicados", sostuvo Broda al hacer un paneo de la situación actual.

En ese sentido, lamentó que "el primer objetivo del programa económico explicitado en el mensaje del Presupuesto 2021 es la inclusión. O sea que si uno tiene para comer en una familia y el otro no tiene nada, entonces lo que tenemos que hacer es que ninguno de los dos tenga nada".

Este jueves en diálogo con radio Mitre, Broda aseguró que "peor no se puede hacer para bajar la tasa de crecimiento potencial de Argentina y obviamente agravar y disminuir el poder adquisitivo promedio de los argentinos. Por eso está todo el mundo huyendo".

"Todo esto va a ser muy difícil si no hay una reacción de liderazgo a esta situación", opinó.

El economista se mostró pesimista y dijo tener "una visión terriblemente preocupante", aunque señaló que "no es necesariamente un callejón sin salida, se puede salir de este deterioro creciente. Pero bueno, ahora con las últimas medidas hicieron lo necesario para poner más restricciones a la demanda del dólar. Esto no necesita ninguna justificación, la divisa estaba a un precio baja y había mucha demanda. Ahora por qué, la emergencia era muy grande. Las reservas líquidas son 80% menos de lo que era a principio de año, estamos en una situación complicada, aumentando el control de capitales".

"Es muy difícil hacer cosas con peores resultados. El Gobierno quiere hacer que todos seamos pobres, Este es un progresismo rarísimo", indicó.

En ese sentido, explicó que "estamos en presencia de claramente una política que ordena la técnica, pero la bese de la economía las tres ‘C’, consistencia macroeconómica, calibrar los efectos de los fiscales en sus esclavas política monetarias y coordinar entre el equipo económico, pero nosotros no tenemos ninguna".

"El problema excede muchísimo a la técnica económica, este es un problema de que el liderazgo político ha decidido agravar nuestra decadencia", insistió.

Al ser consultado sobre cómo quedan las empresas argentinas que tiene deuda emitida en los mercados mundiales, que deben fondos a sus bancos o a sus proveedores, Broda describió que "obligar a reestructurar la deuda claramente produce pérdidas patrimoniales de importancia y obliga a que intenten que le reestructuren la deuda. Algunas empresas podrán hacerlo, y otra no. Obviamente es una mala noticia, Argentina hoy no tiene solo una salida de inversión extranjera, hoy tiene la salida en todos los emprendedores y todas las empresas que pueden invertir".

"La mala noticia es que sin duda tampoco tenemos condiciones externas para que nos reestructuren fácilmente. Hicimos la reestructuración de la deuda, pero ni las empresas privadas ni el soberano puede pedir plata prestada. Todas esas cosas van a hacer mucho más lenta la recuperación, que se ha básicamente amesetado en julio, agosto y lo que va de septiembre", detalló.

Para Broda, "no es una buena noticia, es de gran preocupación porque aquellas empresas que han podido acceder al mercado internacional y algunas que tiene obligaciones negociables tendrán que pagar. Es una noticia sin duda es consecuencia de la imprevisión".

"Es una mala noticia para el sector privado que ya está muy castigado", reiteró. Y agregó que "Argentina tiene una filosofía que es que hay que agrandar el rol del Estado, hay que agrandar las intervenciones, hay que agrandar las confrontaciones políticas y esa es la metodología".

"Los países que han sido estables y han crecido macroeconómicamente, han hecho todo lo contrario", disparó.

Al opinar sobre el debate en el Congreso por el aumento de los impuestos, sostuvo: "El Presupuesto en el resto del mundo es crucial para que el sector privado entienda cuales van a ser las políticas públicas, el Presupuesto en Argentina es un chiste y no sirve para nada. El diagnóstico de este Gobierno es que el neoliberalismo disminuyó los gastos de los ingresos del Estado y ahora tiene que aumentar los impuestos para que el Estado salvador y el que nos va a sacar de la decadencia. Es muy problema que eso agrave nuestra decadencia".

"Estamos en una situación que excede lo económico, la desconfianza y el descreimiento de que nos podemos hacer normales", lamentó Broda.

Al hacer referencia al ministro de Economía, Martín Guzmán , Broda fue contundente y sostuvo que "no ejerce el liderazgo. Si yo hubiera sido el ministro de Economía, primero me paro arriba de la mesa y le digo al presidente, 'como usted está no se si termina', y después voy cada cinco minutos al baño porque el estrés y el nerviosismo de carecer de liderazgo para sacarnos de la decadencia sería intolerable".

Al finalizar, el economista consideró que a esta altura de su vida, ya no iba a ver a una "Argentina normal. Es el único caso en el mundo que cayó y sigue cayendo, es algo desesperante".

"Esta pandemia pudo haber sido un gatillo de clarificarnos donde estamos, pero ha salido el tiro para otro lado", concluyó.