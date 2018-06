El plus salarial está en revisión

n Leandro Cuccioli, titular de la AFIP, está ofreciendo en la paritaria del organismo aplicar los aumentos por tramos que negoció el sindicato del resto de la administración pública UPCN, con subas descendentes hasta el congelamiento total para los salarios más altos. El funcionario también advirtió que "la Cuenta de Jerarquización está en revisión". No obstante, transmitió al gremio del organismo recaudador que "no habrá despidos" y que "no habrá una baja nominal de los salarios" tomando lo que hoy recibe tanto por sueldo como por Cuenta de Jerarquización cada agente, aunque esta última sea revisada.