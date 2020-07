El plan de reactivación del Gobierno, según Kulfas: acuerdos con sectores e inversión

El Ministro de producción Matías Kulfas explicó cuál es el plan del Gobierno nacional para afrontar el futuro económico del país post pandemia.

El ministro explicó en declaraciones a Radio Mitre que existe un "plan de medidas para la economía" y que están trabajando "desde hace tiempo en las dos cosas, administrar la crisis, que es compleja, pero también proyectando la salida". Kulfas, luego, contextualizó la crisis y afirmó que "el país es grande y hay lugares donde se esta trabajando con mayor apertura". También dijo que "en este marco nos parece importante resaltar que tiene que volver el consumo y la inversión publica y privada, estamos analizando como dinamizar los sectores".

Por otro lado, Kulfas confirmó que las asistencias a las empresas seguirán hasta que puedan volver a operar normalmente. En particular, el ATP, el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción.

El caso de la construcción

Los empresarios acercaron a los funcionarios un documento consensuado entre la Camarco y la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) y la Unión de Obreros de la Construcción (UOCRA), en el que propusieron un programa destinado a dinamizar el sector. La cámara propuso un plan de reactivación a través de las viviendas privadas, para el futuro inmediato y para el mediano plazo, conformado por tres ejes, y que contemplara la contingencia producida en la actividad por la pandemia de COVID-19, informó el Ministerio a través de un comunicado.

Las propuestas incluyeron desde medidas contracíclicas para sostener la actividad del sector, hasta una iniciativa para desarrollar una ley de vivienda con el objetivo de impulsar la construcción de nuevas unidades.

Además, los empresarios plantearon la necesidad de recuperar el crédito para el sector, tanto para la etapa de la construcción como para la adquisición de viviendas mediante préstamos hipotecarios.

Los funcionarios escucharon la iniciativa, agradecieron y acordaron volver a reunirse a la brevedad con el objetivo de que los empresarios aporten más detalles sobre la propuesta.

Además, Kulfas mencionó anteriormente los 10 puntos de consenso que deberían tratarse en la economía pospandemia, en el marco del acuerdo económico y social. Son: 1) exportar más; 2) ningún sector productivo sobra: todos son importantes; 3) mercado interno versus mercado externo es una falsa antinomia; 4) no hay futuro sin políticas productivas; 5) ninguna política productiva será sustentable si no piensa la dimensión ambiental; 6) una macroeconomía estable ayuda al desarrollo productivo; 7) si no mejoramos la productividad, no bajaremos ni la pobreza ni la desigualdad; 8) una buena política productiva debe reducir las brechas de género; 9) la apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente y 10) toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional.