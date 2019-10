El plan de Alberto F. para motorizar la producción industrial

La extensa reunión que mantuvo el candidato del FdT con los industriales fue a agenda abierta y sin objetivo prefijados, pero sí se orientó a que Alberto Fernández y su equipo de colaboradores se llevaran una visión real de los principales obstáculos que enfrenta la industria.

Tras una breve presentación del Plan Productivo 2020-2023 a cargo del director ejecutivo de la UIA, Diego Coatz, fueron brotando los temas urgentes, a medida que los miembros del Comité Ejecutivo tomaban la palabra. El único que no pudo expresarse -por una fuerte disfonía- fue Cristiano Rattazzi. Hubiera sido interesante escucharlo en un momento en que el sector automotor acusa caídas de producción superiores al 30% anual.

Este es un punteo de los temas abordados y algunas definiciones al respecto.

Actividad económica. Fernández llamó a "poner a la industria de pie" , criticando fuerte al gobierno de Mauricio Macri por haberla "maltratado todos estos años". Y enfatizó que "el gran promotor del trabajo es la industria y sobre todo la pymes".

Pacto social. Fuerte apelación del candidato al espacio de diálogo de todos los sectores de la producción, el campo, la industria, los servicios e incluyendo también a los bancos, un eslabón esencial para apalancar el crecimiento económico.

Comercio exterior. Los industriales destacaron que ante una "dramática situación de la economía, al menos hasta fin de año", Alberto Fernández propone trasformar la Cancillería en un virtual Ministerio de Comercio Exterior. Cada embajada será una suerte de agencia de promoción de exportaciones. En este sentido, la idea es mantener un tipo de cambio alto y competitivo como eje de la política comercial.

Plan nutricional. El candidato del FdT se mostró preocupado por la situación social y en especial el acceso a alimentos. Pidió "acompañamiento" a los industriales, sin precisar los alcances de la ayuda pedida.

Federalismo. "Vamos a federalizar la economía para dejar de condenar al interior", dijo Alberto Fernández. Algunos empresarios pyme destacaron esta mirada ante una eventual reforma impositiva que recoja las asimetrías entre regiones. "Mientras el PBI per cápita en la Ciudad de Buenos Aires es de u$s 45.000, en Salta es u$s 6000", señaló José Urtubey.

Tasa de interés. El equipo del candidato remarcó la necesidad de bajar "rápidamente" las tasas, para lo que manifestó que ya están dialogando con los bancos. Se habló de nuevas regulaciones pero destacaron que debe llegarse a un acuerdo con las entidades bancarias. Cecilia Todesca participó activamente cuando se abordó el tema del financiamiento, un tema que genera mucha preocupación en el sector empresarial.

Reforma impositiva. Alberto Fernández admitió que los industriales le plantearon la necesidad de implementar una "reforma impositiva" que contemple una rebaja de impuestos al sector, pero advirtió que hay limitaciones en el actual contexto económico. Tomando las palabras de Daniel Funes de Rioja, titular de Copal, cuestionó que el país pueda alimentar a 400 millones de personas con una industria de alimentos y bebidas con 50% de capacidad ociosa.

Reforma laboral. No se tocó este tema pero sí se habló sobre la necesidad de mucho diálogo entre empresarios y trabajadores (ver pág 6).