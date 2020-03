El petróleo se derrumba hasta 11% en medio de la pandemia

En línea con el nuevo desplome de los mercados bursátiles, en medio del pánico global por la pandemia de coronavirus, el precio del petróleo operaba esta mañana con pérdids de hasta 11% en los mercados internacionales de referencia.

El barril de crudo Brent, que cotiza en el mercado electrónico de Londres (ICE) y es de referencia para el mercado argentino, se comercializaba a u$s 30,06 con una caída de 11,20% para su entrega en mayo.



El barril de crudo WTI, que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), cotizaba a u$s 28,94 el barril y bajaba 8,79% para su entrega en abril, de acuerdo con datos de la agencia Bloomberg.



En tanto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informó hoy que su canasta de crudo cerró el viernes a US$ 34,13, contra los US$ 33,25 del día anterior.