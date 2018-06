El peronismo respaldó el paro, pero ayer se llamó a un sugerente silencio

Con los ecos de la acusación del jefe de Gabinete, Marcos Peña, de estar detrás del paro, el Partido Justicialista, en lo formal, evitó ayer hacer leña del árbol caído, con un llamativo silencio. Si bien en la previa, el PJ bonaerense, con interna de por medio en su elaboración, y otras filiales provinciales habían salido a respaldar con comunicados la huelga de 24 horas convocada por el triunvirato de conducción de la CGT.

Intervenido judicialmente, en manos del gastronómico Luis Barrionuevo, el desplazado presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, llamó a "resistir" desde su cuenta de prensa (no la personal) de Twitter. "Sin lucha y sin resistencia no hay conquistas. Los trabajadores y los Peronistas sabemos que las únicas armas que tenemos para derrotar a un modelo de gobierno oligarca que no quiere a los pobres son esas", escribió el equipo del diputado sanjuanino.

No hubo, por el contrario, un apoyo formal desde la cuenta oficial del partido, que sigue en manos de Gioja y no fue ocupada por el barrionuevismo. Con el PJ intervenido, el sindicalista también se llamó a silencio. Pero desde el massismo, su esposa, la diputada Graciela Camaño fue la voz renovadora de la jornada. Pero la referencia a la huelga fue elíptica. "Hace dos décadas que venimos con dos dígitos de desocupación y dos dígitos de trabajo no registrado, y eso tiene consecuencias, hace que la gente caiga en la pobreza". En un evento en Mar del Plata organizado por la Pastoral Social, la legisladora añadió que "el ajuste no lo debe pagar el pueblo".

Desde el Instituto Patria de Cristina Fernández de Kirchner, que incluso en sus redes se mantiene en silencio, tampoco quisieron hacer público el balance de la ex Presidenta de la medida de fuerza contra la administración de Cambiemos.

A pesar de contadas excepciones, quienes sí opinaron desde el peronismo fueron algunos gobernadores. En la antesala del paro, anteayer, el mandatario de Chubut, Mariano Arcioni, analizó que "hay un malestar social que se expresa a nivel nacional y provincial también y hay que saber escuchar y actuar en consecuencia". "El paro general nacional llamado para este lunes es parte de las señales que hay que saber oír", añadió en una gacetilla de prensa el gobernador de una provincia que vive su propia crisis institucional.

"El paro tuvo a nivel nacional una contundencia que debe llamar a la reflexión, especialmente al Gobierno nacional", analizó ayer, en conferencia, el sanjuanino, Sergio Uñac. "Los secretarios generales hablaron conmigo y me expresaron la verdadera preocupación que tienen al igual que las bases, ante la difícil situación, la creciente inflación y devaluación que golpeó los bolsillos de los trabajadores", agregó el gobernador.

Por su parte, el salteño Juan Manuel Urtubey, referente del bautizado PJ "racional", evaluó que si bien "son una herramienta legítima", los paros "no sirven de mucho". "Estamos en una Argentina con inflación, sin crecimiento económico. Si a eso se le aumentan mayores niveles de conflictividad social, la situación se nos hará realmente cada vez más complicada", alertó el mandatario provincial.