El peronismo mira la elección en Brasil pensando en 2019

Como en 1973 cuando los graffitis justicialistas pintaban las paredes con el slogan "Cámpora al Gobierno, Perón al poder", en Brasil un detenido y proscripto Luis Inácio "Lula" Da Silva nombró como delegado a Fernando Haddad. Hasta aquí nada nuevo para la política argentina. Sin embargo, mientras el vecino país decidirá su futuro en los comicios del 7 de octubre, frente a un espejo, también lo hará el panperonismo.

Con las similitudes a la vista, con un Lula jaqueado por el caso Odebrecht y una Cristina Fernández de Kirchner con los "Cuadernos K", los vaivenes de la elección brasilera ya venía siendo seguida de cerca por el kirchnerismo. Un ex oficialismo que busca volver a serlo en 2019 con una hipótesis cada vez más firme: por factores externos (del "Círculo rojo" a Comodoro Py) e internos (los intendentes bonaerenses que quieren volver a colgarse de su boleta como en 2017), la ex mandataria tiene escaso margen para no ser candidata.

En su Instituto Patria repite, como lo hacía antes de regresar al Senado, que no desea postularse. Aunque vuelve a haber un "pero": si su figura sirve para ganarle a Cambiemos. Un delfín es el Plan B, ya sea por conveniencia electoral o imposibilidad judicial al enfrentar tres procesos durante la campaña (si bien la favorece la jurisprudencia Menem 2017). Sobre ese escenario se mueven Agustín Rossi caminando hace meses la provincia, ya descartado un Axel Kicillof que se mudaría a una boleta bonaerense; y uno menos puro como Felipe Solá. Lo mismo corre para el puntano Alberto Rodríguez Saá.

La lenta transferencia de votos desde la prisión de Lula a Haddad no preocupa aún al kirchnerismo. Pero saben, en un ballotage, su núcleo duro no alcanza. Al igual que en el espejo brasilero, anticipan las encuestas autóctonas, es importante el "voto contra". El anti-Cristina y el anti-Macri acá es el anti-Temer y anti-Lula de allá. Con el espejo carioca, el PJ federal reeditó la fallida "ancha avenida del medio" massista, esperando captar a los desencantados de la economía de Cambiemos y las sospechas de corrupción del kirchnerismo (como si ellos no hubieran formado parte de la última década). "Es más bien una autopista encima de la Grieta", metaforizó el diputado Pablo Kosiner. No es casual que dos precandidatos del espacio, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto, llamaron en sus últimos respectivos actos a dejar de lado las confrontaciones, mientras operan un Sergio Massa postulante provincial, por eso el renovador federalizó sus recorridas.

También observan el caso Jair Bolsonaro, percibido como un outsider a pesar de estar en política desde 1991. ¿Podrá surgir acá un equivalente? ¿Podría ser Marcelo Tinelli? Sin arrodillarse ante su rating, el PJ por ahora sólo lo desafió a participar de su eventual PASO.