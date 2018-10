El peronismo mira a Brasil pensando en 2019

El llamado PJ Federal siguió muy de cerca los vaivenes de los comicios brasileños que terminaron erigiendo a Jair Bolsonaro. No tanto por las repercusiones en la economía argentina de las políticas del ultraderechista, sin temor a un surgimiento de una figura similar a falta de espacio ideológico, más bien por la analogía entre Cristina Fernández de Kirchner y Luiz Inácio "Lula" Da Silva. Preso y proscripto, el líder del PT debió recurrir a un "delfín", Fernando Haddad, que no terminó de transferir todo su caudal de votos. La candidatura de la ex Presidenta, si bien por jurisprudencia aún con condena podría postularse, todavía es una incógnita.

¿Agustín Rossi o Axel Kicillof, solos, podrían acaparar todo el electorado K? "No es posible traspolar lo de Brasil acá", opinan en el Instituto Patria. No es lo mismo que analizan en el PJ Federal, en el que la derrota de Haddad los entusiasmó. "Sin Cristina en la cancha, se nivela el escenario", sostiene en privado uno de los que se lanzaría, que hoy apuesta dinero a que la senadora no competirá en 2019.

En ambas trincheras, junto a los ubicados en el medio que pretenden ser un "puente", caso del peronista Felipe Solá que se amigó con el kirchnerismo, no ven un escenario futuro símil 2015 del agrietado ballotage: Daniel Scioli no era un "heredero", tenía su propio peso específico como postulante que, igual, necesitaba el aval K. "Me lo pedían los gobernadores, los sindicatos....", se la escuchó a la propia Cristina Kirchner sin re-re justificar la elección del entonces mandatario bonaerense por sobre Florencio Randazzo, el Haddad que no fue.

Ahora bien, una parte del PJ entiende que "el dedo de Cristina no es determinante para ganar pero sí necesario". Otros, como Miguel Ángel Pichetto o el salteño Juan Manuel Urtubey, parecen no creer que su competitividad electoral precise de esa porción del electorado. Tampoco el propio kirchnerismo, en los últimos días, está convencido que con su núcleo le basta y le sobra para capitalizar el voto anti-Cambiemos. En radio Cooperativa, el camporista Andrés Larroque auspició un reencuentro con Sergio Massa.