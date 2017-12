El peronismo desalienta el fallo judicial y enfría el desafuero en el Senado

"No corresponde". El pronunciamiento de Miguel Pichetto, jefe de uno de los bloques más numerosos del Senado, ayer ante los periodistas parlamentarios, fue tajante. El rionegrino, que acaba de partir al peronismo en la Cámara alta y dejó afuera de su bancada a Cristina Fernández de Kirchner, se apuró a fijar posición en contra del pedido de procesamiento con prisión preventiva que firmó el juez federal Claudio Bonadio para la ex presidenta . Por su condición de senadora electa, el fallo fue acompañado de un pedido de desafuero que ahora deberá analizar el Senado.

"Entendemos que no corresponde el pedido de prisión preventiva porque la ex presidenta ha estado siempre ajustada a derecho. Acaba de asumir un cargo institucional en el Senado y no creemos que haya presunción de fuga", afirmó Pichetto. Si la discusión llega al recinto, un pedido de desafuero debe conseguir los dos tercios de los votos para concretarse. Es decir, 48 voluntades. Número imposible en el Senado sin el PJ.

El Congreso recibió las noticias con asombro y algo de estupor. Cambiemos, en un comunicado que firmaron el jefe del interbloque, Luis Naidenoff; el jefe del bloque de la UCR, Ángel Rozas; y el jefe del bloque del PRO, Humberto Schiavoni, eligió la cautela máxima. "Daremos una respuesta institucional, no partidaria", definieron los senadores oficialistas en un texto de apenas dos párrafos.

La hoja de ruta para la discusión del pedido de desafuero no estaba clara anoche. Tanto en Cambiemos como en el peronismo no kirchnerista había divisiones internas. La llamativa fecha que eligió Bonadio para firmar el fallo fue clave para esa indefinición: las sesiones ordinarias terminaron hace una semana y los nuevos senadores asumen recién el lunes, por lo que las comisiones (paso previo al recinto) deberán rediscutirse y volver a conformarse. Hasta el martes, la intención del Gobierno era sólo constituir las comisiones que tratarán las los proyectos reformas económicas. Ayer, sin embargo, algunos senadores advirtieron que también debería constituirse durante las sesiones extraordinarias de diciembre (que hasta anoche no habían sido convocadas por el Ejecutivo) la comisión de Asuntos Constitucionales, para tratar el desafuero.

Esa fue la postura de Mario Pais, integrante del interbloque Argentina Federal que preside Pichetto. Pais fue una de las presencias llamativas en la conferencia de prensa de Cristina (de lo que se informa aparte), dado que acaba de "firmar" su pase del kirchnerismo al peronismo de los gobernadores. Sin embargo, y a pesar de ese alejamiento, ayer en diálogo con la prensa aseguró: "Considero que no hay delito y que es arbitraria la sentencia. Espero que la Cámara o las instancias superiores puedan revertir este fallo." Por ello, consideró el senador sobre el pedido de desafuero: "La Constitución es muy clara. (Para un desafuero) tiene que haber sentencia firme. Corresponde, creo, que cuanto antes el Senado lo trate y lo rechace."

Pichetto baraja otras fechas. Para el rionegrino, el tema se discutirá "probablemente en febrero". El senador insistió además en su postura histórica frente al tema. "Sigo sosteniendo el principio que sostuve con anterioridad. El desafuero procede ante la evidencia concreta de una sentencia firme, como lo hizo la Corte en el caso Carlos Menem", señaló.

En sintonía se pronunció Rodolfo Urtubey. Para el salteño, "la prisión preventiva no es central para la prosecución de la causa" por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA que instruye Bonadio. A las posturas del peronismo y de Cambiemos se sumó la del senador por Buenos Aires, Fernando Solanas, quien definió como "un disparate" un desafuero. "Estamos frente a una operatoria política para tapar el momento que vive el país", dijo.