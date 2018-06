El peronismo condiciona su aval al pliego de Weinberg de Roca

El senador justicialista Rodolfo Urtubey dejó en claro que el peronismo no le hará el camino fácil al Gobierno para que Inés Weinberg de Roca asuma como Procuradora General de la Nación. Durante un almuerzo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el legislador también defendió al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ante los embates de fundadora de Cambiemos, la diputada Elisa Carrió.

Urtubey conoce de cerca el puesto al que aspira Weinberg de Roca, ya que fue Procurador de la Ciudad de Buenos Aires. El senador es una de las voces de la bancada que lidera Miguel Pichetto y, desde ahí, advierte que todavía no está sellada la aprobación de la candidata del presidente Mauricio Macri. El argumento es que la futura procuradora necesita adaptar el Ministerio Público al nuevo sistema procesal penal. "Necesitás capacidad de conducción", apuntó primero Urtubey.

Luego sostuvo que la condición central "ya no es ser una gran jurista", en alusión al CV de Weinberg, sino "qué plan tiene para la configuración de un nuevo Ministerio Público". El senador advirtió que ese "va a ser el corazón" de la audiencia que empieza el 31 de julio.

De espaldas a una biblioteca con miles de tomos de derecho, Urtubey mostró distancia de la decisión de Macri por Weinberg de Roca. "Se envía un pliego in pectore del Presidente, no parece ser una selección entre los precandidatos naturales a estar en ese cargo", advirtió. Y, tras sostener que no puede tomar posición en público, alertó: "Veremos como demuestra idoneidad". Urtubey dejó la sensación de que el oficialismo no tiene los votos para aprobar el pliego.

Este podría ser un dolor de cabeza para Macri, quien necesita del apoyo del peronismo para ocupar la Procuración, pero también para otras leyes claves como el Presupuesto. Para eso necesitará que Cambiemos no vaya al choque con la oposición.

En pleno almuerzo, Urtubey recordaba que la diputada Elisa Carrió "bombardeó" su proyecto de modificación del Ministerio Público que iba a ofrecer una salida "lógica" a Alejandra Gils Carbó. Ese resquemor con "Lilita" se extendió cuando el senador se puso del lado del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien es denunciado por la líder de la Coalición Cívica. A tal punto que arrojó sospechas sobre el Gobierno de Cambiemos: "No me parece bien que el presidente de la Corte esté con un pedido de juicio político que nunca se lleva adelante porque no hay elementos".

El senador recibió el aplauso del presidente del Colegio de Abogados, Guillermo Lipera, y al director de la entidad, Ezequiel Cassagne, cuando pidió más conectividad para las auditorías del Consejo de la Magistratura sobre las causas de corrupción. Pero por lo general los comensales siguieron en silencio a Urtubey, quien reconoció que el peronismo "va a hacer un ejercicio de gobernabilidad" con el debate por el Presupuesto 2019. La pelea promete ser dura, ya que Nación le pidió a gobernadores que ellos muestren dónde harán el ajuste, para reducirle la transferencia de recursos. Pero los mandatarios, en cambio, planean retrucar que Macri recorte en Provincia de Buenos Aires y la Ciudad, los dos distritos oficialistas.