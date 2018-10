El peronismo bloqueó a Carrió y se generó un caos en Diputados

El Salón las Provincias del Senado fue el epicentro de un escándalo que tuvo como protagonista a la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, quien era propuesta por el oficialismo para asumir la presidencia de la comisión bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, pero se quedó sin cargo porque la oposición le negó el quórum.

En ese marco, el oficialismo advirtió sobre una maniobra orquestada en conjunto entre el bloque Justicialista, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador para "vetar" a la líder de la Coalición Cívica, mientras que la propia Carrió habló de "proscripción".

"Estamos en presencia de un veto inadmisible de quien iba a ser y va a ser presidenta de la comisión, que es la diputada Carrió", enfatizó el presidente de la bancada de Cambiemos en la Cámara baja, Mario Negri.

"No queremos pensar que acá hay algún tipo de proscripción o de intento de veto. Si así fuera, respecto a la diputada Carrió, que es quien va a presidir la comisión, lo rechazamos. No hemos permitido nunca este tipo de conductas, esto no se condice con la democracia, es una actitud antidemocrática. Nunca existió antes un problema como éste, estamos frente a un veto inadmisible", abundó el diputado de la UCR.

Luego fue el turno de Carrió, quien aseguró que "no necesita el cargo" de presidenta de la bicameral, ya que a su criterio tiene "el poder y la autoridad" suficiente "para ser fiscal de la Nación sin necesidad de ningún cargo". "Si es por la república, yo renuncio a la diputación también", agregó.