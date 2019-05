El paro fue total y la CGT le reclamó a Macri que reaccione ante la crisis social

El sindicalismo en todas sus vertientes concretó ayer la demostración de fuerza más contundente contra la gestión de Mauricio Macri. Apalancado por el estratégico poder de los gremios del transporte público, el quinto paro general dispuesto por la CGT contra la actual administración se vivió casi como feriado en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y registró niveles récord de adhesión en el interior del país. Sobre la foto de las calles desiertas, la conducción cegetista celebró con satisfacción el éxito de la protesta y exigió al Gobierno una reacción inmediata para contener los efectos de la recesión económica sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables. "Si no toman alguna medida se les va a venir la noche", machacó el mensaje sindical. La advertencia de un escalada en la conflictividad social en medio de la campaña quedó flotando en el aire.

La Casa Rosada, sin embargo, esquivó una respuesta a los jefes sindicales. En cambio, su estrategia se concentró en profundizar su confrontación con la dirigencia sindical a la par que vinculaba estrechamente la protesta con el arranque de la campaña electoral. "Estamos hartos de los paros", gritó Patricia Bullrich al asumir la reacción oficialista frente a la huelga general mientras Macri guardaba estricto silencio. Un rato después en algunos despachos gubernamentales se entusiasmaban con las imágenes que mostraban al camionero Hugo Moyano junto al número dos del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, festejando la fortaleza del paro. "Nos la sirvieron en bandeja, ya están en campaña", dijo un vocero oficialista. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, buscó cuidar más las formas. "(El paro) tiene que ver con posiciones políticas de los sindicalistas, que están preocupados por el cierre de listas", apuntó.

La contundencia de la huelga fue irrebatible. El acatamiento de los gremios de colectiveros y personal ferroviario garantizó desde la madrugada la ausencia de transporte público, lo que afectó el traslado a los lugares de trabajo. También se paralizaron los vuelos de cabotaje y el funcionamiento de la actividad portuaria. En el sector industrial la protesta se sintió en las ramas metalúrgicas, de alimentación, calzado y vestido, mientras que prácticamente no se dictaron clases en los establecimientos educativos públicos y los hospitales solo atendieron servicios de guardia. Por la adhesión del sindicalismo más combativo, donde tallan Moyano y el bancario Sergio Palazzo, no hubo recolección de residuos, transporte de mercaderías, combustibles, logística, correos y caudales, en tanto que las entidades financieras cerraron sus puertas. Tampoco hubo actividad en la administración pública y organismos estatales porque los sindicatos de UPCN y ATE, nucleados en la CGT y una de las CTA también se plegaron a la protesta. En cambio, el acatamiento a la medida de fuerza fue dispar en los comercios y en la actividad gastronómica y hotelera.

A su vez, y pese a que el paro fue convocado sin movilización, las organizaciones sociales y fuerzas políticas de izquierda que se sumaron a la huelga realizaron desde primera hora de la mañana diversos bloqueos en los principales accesos a la ciudad y horas más tarde protestaron en el centro porteño. Solo durante la mañana en el corte en el Puente Pueyrredón se registraron algunos incidentes entre manifestantes y la Gendarmería.

Al hacer su balance de la medida, la dupla de conducción de la CGT, que componen Héctor Daer y Carlos Acuña, interpretó la masividad del paro como una señal contundente al Gobierno para que disponga "acciones inmediatas para frenar la decadencia del país", en clara alusión a la complicada situación económica y social. "Nos asombra la inacción de un Gobierno que asusta por su falta de creatividad y su carencia de políticas", remarcó Daer en diálogo con El Cronista.

Desde la otra vereda sindical, Moyano asumió un rol más duro contra la Casa Rosada y en particular apuntó contra Bullrich. "Los que dicen que pensamos en octubre, sí. Pensamos en octubre y en diciembre y a medida que esta señora (Bullrich) aparezca en la prensa nos va a ayudar a llegar más pronto", enfatizó el líder camionero. Y advirtió con una profundización de las medidas de fuerza en los próximos meses si el Gobierno no da respuesta a los reclamos de los trabajadores. "No sé cuántos paros más pueden venir, espero que este mensaje de los trabajadores lo hagan reflexionar al Presidente", desafió.