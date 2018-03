El paro de ATE contra los despidos tuvo alto acatamiento y las marchas desafiaron el Protocolo de Seguridad

Trabajadores estatales realizaron hoy un paro de 24 horas y marcharon a Plaza de Mayo junto a organizaciones políticas y sociales en contra de los despidos en la administración pública dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri, cuando rige el protocolo antipiquete, que no se aplicó.



La marcha de los gremios que nuclean a trabajadores del Estado se replicó en varias provincias y fue precedida por un corte de tránsito de agrupaciones de izquierda en el centro porteño, con la consigna ‘no al protocolo represivo‘.



La medida de fuerza fue cumplida, además, por los gremios nucleados en la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), conducida por Hugo Yasky, y la Central de Trabajadores Autónoma de Argentina (Ctaa), encabezada por Pablo Micheli



Los gremios estatales, encabezados por ATE, marcharon al mediodía desde Avenida De Mayo y 9 de Julio, en el microcentro porteño, hacia Plaza de Mayo, junto al Partido Obrero, el PTS, el MST y Miles, entre otros



Las agrupaciones llegaron a las 14 a la Plaza de Mayo tras concretar cortes de tránsito en diferentes puntos del centro porteño, entre ellos frente al Obelisco, mientras que el operativo policial se limitó a desviar la circulación vehicular y no se implementó el protocolo antipiquete.



Micheli reclamó mejoras salariales y laborales, mientras que Yasky advirtió que si el gobierno nacional no reincorpora a los despedidos ‘el conflicto se profundizará‘.



El secretario general de ATE, Hugo Godoy, dijo a la prensa que ‘el paro es por la necesidad de parar los despidos y que se reincorpore a todos‘ y manifestó que ‘también es para que se reabra la discusión salarial y se termine la precariedad laboral en el Estado‘.



El dirigente docente de Suteba y secretario general de la CTA bonaerense, Roberto Baradel, afirmó que las medidas se realizaron contra ‘los despidos y en reclamo de reincorporaciones en el sector público y privado‘ y dijo que se busca ‘terminar con el techo del 25% a las paritarias‘



Agrupaciones de izquierda bloquearon el tránsito vehicular desde las 7 y por el término de dos horas en rechazo al protocolo antipiquete, en la intersección de las avenidas Corrientes y Callao, donde agentes de la Policía Federal dialogaron con dirigentes, que accedieron a liberar un carril en una de las arterias.



El juez de instrucción de Menores Enrique Velázquez, en tanto, pidió informes al ministerio de Seguridad a raíz de un hábeas corpus colectivo presentado por la marcha de estatales ante la vigencia del nuevo protocolo.



El recurso, presentado por la Asociación Trabajadores del Estado, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), reclamó que la justicia ordene a los gobiernos nacional y provinciales que se abstengan de aplicar el protocolo durante la jornada de protesta.



La fiscal contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Andrea Scanga, ordenó aplicar el protocolo antipiquete y pidió a las fuerzas de seguridad que se liberen carriles en la protesta que se hizo en las avenidas Callao y Corrientes.



La Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y Faltas porteña había rechazado ayer una acción de hábeas corpus preventivo presentado por el consejo directivo de ATE Capital, que cuestionó la aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires del protocolo.



Esa sentencia destacó que el protocolo antipiquete no fue publicado en el Boletín Oficial, por lo que ‘da por tierra con cualquier posibilidad de menoscabo a la libertad ambulatoria, que en definitiva constituye el bien jurídico tutelado por ley‘.

Alto acatamiento y algunos incidentes

Los paros y movilizaciones de trabajadores estatales de todo el país en reclamo de la reincorporación de los empleados despedidos en el sector registraron hoy niveles altos de acatamiento en las provincias, con incidentes en Entre Ríos y cortes de ruta en Río Negro.



Las manifestaciones fueron numerosas en Cordoba, donde participaron unas 4 mil personas, en Mendoza, Salta y Tucumán, y se concentraron en las principales plazas de cada ciudad, a la vez que hubo protestas frente a las sedes gubernamentales.



En Río Negro los estatales cortaron el tránsito en siete rutas de la provincia y el jefe de ATE local, Rodolfo Aguiar, reclamó al gobierno que ‘ni se le ocurra intentar aplicar el irresponsable protocolo antipiquete‘, porque, sostuvo, ‘protestar es un derecho, reprimir es un delito‘.

FUENTE: Agencias Buenos Aires